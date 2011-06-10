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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Локомотив
Томь - Локомотив: обзор матча 10 июня 2011
Томь
10.06.2011, пятница, 15:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
14'
Р. Янбаев (АГ)
38'
М. Канунников
75'
С. Ибричич
81'
В. Игнатьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Локомотив
Желтая карточка
С. Сосновский
+2
Замена
С. Сосновский
️️️️
Е. Стариков
ГОЛ! 2:2!
В. Игнатьев
Пас отдал
Д. Лоськов
Замена
В. Хатаженков
️️️️
И. Гультяев
ГОЛ! 2:1!
С. Ибричич
Пас отдал
В. Игнатьев
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Б. Илич
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Н. Баженов
️️️️
Я. Тигорев
Травма
Я. Тигорев
Желтая карточка
Гилерме
Желтая карточка
Д. Йокич
Желтая карточка
Д. Глушаков
ГОЛ! 2:0!
М. Канунников
20'
Замена
Б. Илич
️️️️
Т. Бурлак
19'
Травма
Т. Бурлак
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Янбаев
Пас отдал
М. Канунников
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
28
Ян Тигорев
ЦЗ
55
Сергей Скобляков
(К)
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
87
Евгений Стариков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
4-4-2
30
Песьяков
35
Гультяев
37
Йокич
28
Тигорев
55
Скобляков
32
Баляйкин
34
Сабитов
55
Ким Нам Иль
87
Стариков
99
Канунников
72
Голышев
3-2-3-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
4
Дюрица
90
Бурлак
49
Шишкин
55
Янбаев
88
Глушаков
10
Лоськов
6
Торбинский
0
Сычев
11
Майкон
87
Стариков
3
Сосновский
3
Сосновский
87
Стариков
35
Гультяев
7
Хатаженков
7
Хатаженков
35
Гультяев
28
Тигорев
32
Баженов
32
Баженов
28
Тигорев
90
Бурлак
33
Илич
33
Илич
90
Бурлак
88
Глушаков
9
Ибричич
9
Ибричич
88
Глушаков
6
Торбинский
21
Оздоев
21
Оздоев
6
Торбинский
Остались в запасе
Томь
Локомотив
62
Алексей Ботвиньев
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
1
Александр Фильцов
ВР
9
Алан Гатагов
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
9
Алан Гатагов
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Статистика матча Томь - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Помощники судьи:
Лапидус Игорь
Харламов Алексей (оба Россия)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 21:10 (прямая)
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