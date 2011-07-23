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Кубань (ЛФЛ) - Томь
Кубань (ЛФЛ) - Томь: обзор матча 23 июля 2011
Кубань (ЛФЛ)
23.07.2011, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Томь
60'
С. Давыдов (П)
37'
Д. Смирнов
62'
П. Голышев
71'
П. Голышев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Томь
Замена
А. Сквернюк
️️️️
М. Нэ
Замена
Р. Бугаев
️️️️
С. Давыдов
Замена
С. Сосновский
️️️️
К. Ковальчук
ГОЛ с пенальти! 1:3!
П. Голышев
Желтая карточка
Зелао
Замена
А. Харитонов
️️️️
Е. Стариков
ГОЛ! 1:2!
П. Голышев
Пас отдал
М. Канунников
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Давыдов
Желтая карточка
С. Песьяков
Замена
И. Гультяев
️️️️
В. Хатаженков
Замена
Л. Траоре
️️️️
М. Уренья
ГОЛ! 0:1!
Д. Смирнов
Пас отдал
Е. Баляйкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
26
Зелао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
16
Марко Нэ
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
11
Георге Букур
ПП
11
Марко Уренья
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
4-4-2
98
Будаков
15
Жавнерчик
5
Армаш
26
Зелао
34
Козлов
78
Максимов
16
Нэ
8
Тлисов
11
Букур
10
Давыдов
11
Уренья
4-4-2
30
Песьяков
7
Хатаженков
24
Смирнов
37
Йокич
55
Скобляков
8
Ковальчук
32
Баляйкин
34
Сабитов
87
Стариков
99
Канунников
72
Голышев
10
Давыдов
8
Бугаев
8
Бугаев
10
Давыдов
16
Нэ
23
Сквернюк
23
Сквернюк
16
Нэ
11
Уренья
90
Траоре
90
Траоре
11
Уренья
8
Ковальчук
3
Сосновский
3
Сосновский
8
Ковальчук
7
Хатаженков
35
Гультяев
35
Гультяев
7
Хатаженков
87
Стариков
83
Харитонов
83
Харитонов
87
Стариков
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Томь
15
Иван Князев
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
85
Богдан Карюкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
26
Виктор Строев
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Томь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов
Виктор Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
Александр Сафонов (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:40 (прямая)
Новости команд
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