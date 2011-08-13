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РПЛ 2026/2027
Томь - Спартак-Нальчик
Томь - Спартак-Нальчик: обзор матча 13 августа 2011
Томь
13.08.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
74'
А. Щаницин
89'
Д. Сирадзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак-Нальчик
+1
Замена
Й. Голич
️️️️
Р. Концедалов
ГОЛ! 0:2!
Д. Сирадзе
Пас отдал
Р. Концедалов
Замена
А. Захирович
️️️️
С. Пилипчук
ГОЛ! 0:1!
А. Щаницин
Пас отдал
Д. Сирадзе
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Г. Рухаиа
Желтая карточка
Д. Лактионов
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
А. Харитонов
Замена
Д. Лактионов
️️️️
М. Канунников
Замена
К. Нам Иль
️️️️
П. Голышев
Желтая карточка
О. Дананае
17'
Желтая карточка
А. Аравин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
32
Никита Баженов
ЦП
83
Александр Харитонов
(К)
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
4
Гуджа Рухаиа
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
11
Роман Концедалов
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Денис Лактионов
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
33
Валерий Климов
ПП
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
28
Йован Голич
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
21
Богдан Милич
ЦФ
4-4-2
30
Песьяков
24
Смирнов
37
Йокич
34
Сабитов
18
Дананае
55
Скобляков
32
Баляйкин
32
Баженов
83
Харитонов
99
Канунников
72
Голышев
4-3-1-2
30
Отто
2
Аравин
4
Овсиенко
20
Джудович
71
Багаев
4
Рухаиа
56
Гриднев
5
Пилипчук
13
Щаницин
19
Гошоков
11
Концедалов
99
Канунников
9
Лактионов
9
Лактионов
99
Канунников
72
Голышев
55
Ким Нам Иль
55
Ким Нам Иль
72
Голышев
83
Харитонов
7
Бояринцев
7
Бояринцев
83
Харитонов
11
Концедалов
28
Голич
28
Голич
11
Концедалов
5
Пилипчук
14
Захирович
14
Захирович
5
Пилипчук
4
Рухаиа
8
Сирадзе
8
Сирадзе
4
Рухаиа
Остались в запасе
Томь
Спартак-Нальчик
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
21
Богдан Милич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Семен Фомин
ЦП
21
Богдан Милич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Томь - Спартак-Нальчик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Ринат Деушев (Москва).
Делегат:
Адылов С.М. (Московская область)
Инспектор:
Рощин С.Г. (Кисловодск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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