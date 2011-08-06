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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Томь
Анжи - Томь: обзор матча 06 августа 2011
Анжи
06.08.2011, суббота, 18:45
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Томь
15'
А. Прудников
82'
М. Гаджиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Томь
Замена
Б. Кебе
️️️️
Р. Карлос
ГОЛ! 2:0!
М. Гаджиев
Замена
В. Климов
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
Б. Ангбва
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Ж. Карлос
Замена
А. Иванов
️️️️
Б. Джуджак
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
М. Канунников
Травма
Д. Йокич
Замена
А. Харитонов
️️️️
Е. Стариков
15'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
ГОЛ! 1:0!
А. Прудников
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
3
Роберто Карлос
(К)
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
7
Камиль Агаларов
ЦП
91
Махач Гаджиев
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
37
Джордже Йокич
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЛП
55
Сергей Скобляков
(К)
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
72
Павел Голышев
ЛФ
32
Никита Баженов
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
7
Денис Бояринцев
ПП
33
Валерий Климов
ПП
4-5-1
77
Ревишвили
3
Карлос
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Ангбва
10
Джуджак
10
Ахмедов
7
Агаларов
91
Гаджиев
11
Буссуфа
89
Прудников
3-4-3
30
Песьяков
24
Смирнов
35
Гультяев
37
Йокич
32
Баляйкин
55
Скобляков
34
Сабитов
87
Стариков
99
Канунников
32
Баженов
72
Голышев
30
Карлос
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
30
Карлос
3
Карлос
5
Кебе
5
Кебе
3
Карлос
10
Джуджак
88
Иванов
88
Иванов
10
Джуджак
87
Стариков
83
Харитонов
83
Харитонов
87
Стариков
99
Канунников
7
Бояринцев
7
Бояринцев
99
Канунников
32
Баженов
33
Климов
33
Климов
32
Баженов
Остались в запасе
Анжи
Томь
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
Остались в запасе
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
Статистика матча Анжи - Томь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+Наш Футбол" 18:25 (прямая)
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