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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Томь
Рубин - Томь: обзор матча 27 мая 2011
Рубин
27.05.2011, пятница, 18:45
Россия. Премьер-лига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Томь
7'
А. Рязанцев
32'
А. Медведев
58'
К. Нобоа
76'
Б. Натхо (П)
38'
С. Скобляков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Томь
Замена
П. Быстров
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Б. Натхо
Замена
В. Дядюн
️️️️
А. Медведев
Замена
Д. Никитинский
️️️️
П. Голышев
Замена
А. Касаев
️️️️
И. Лебеденко
Замена
В. Хатаженков
️️️️
Е. Стариков
ГОЛ! 3:1!
К. Нобоа
Замена
Н. Баженов
️️️️
К. Ковальчук
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Скобляков
ГОЛ! 2:0!
А. Медведев
Пас отдал
С. Навас
ГОЛ! 1:0!
А. Рязанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
(К)
ЛЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
28
Ян Тигорев
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
87
Евгений Стариков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
34
Вальтер Чала
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Томь
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
4-3-1-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
16
Боккетти
7
Рязанцев
16
Нобоа
10
Натхо
61
Карадениз
13
Медведев
10
Лебеденко
4-4-2
30
Песьяков
35
Гультяев
34
Сабитов
37
Йокич
55
Скобляков
87
Стариков
28
Тигорев
55
Ким Нам Иль
8
Ковальчук
99
Канунников
72
Голышев
10
Лебеденко
11
Касаев
11
Касаев
10
Лебеденко
61
Карадениз
0
Быстров
0
Быстров
61
Карадениз
13
Медведев
17
Дядюн
17
Дядюн
13
Медведев
87
Стариков
7
Хатаженков
7
Хатаженков
87
Стариков
72
Голышев
7
Никитинский
7
Никитинский
72
Голышев
8
Ковальчук
32
Баженов
32
Баженов
8
Ковальчук
Остались в запасе
Рубин
Томь
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
Остались в запасе
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Петр Немов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Томь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
А. Цветнов (Москва)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:25 (прямая)
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