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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Зенит
Томь - Зенит: обзор матча 21 мая 2011
Томь
21.05.2011, суббота, 11:45
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
36'
Е. Стариков
53'
П. Голышев
39'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Зенит
Замена
В. Строев
️️️️
Е. Стариков
Замена
Н. Баженов
️️️️
Е. Баляйкин
Желтая карточка
Б. Алвеш
Желтая карточка
А. Анюков
Замена
К. Ковальчук
️️️️
П. Голышев
ГОЛ! 2:1!
П. Голышев
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 1:1!
А. Ионов
Пас отдал
И. Денисов
ГОЛ! 1:0!
Е. Стариков
Пас отдал
М. Канунников
Желтая карточка
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
(К)
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЛП
28
Ян Тигорев
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
27
Данко Лазович
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Томь
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-4-2
30
Песьяков
55
Скобляков
37
Йокич
7
Хатаженков
35
Гультяев
87
Стариков
28
Тигорев
55
Ким Нам Иль
32
Баляйкин
99
Канунников
72
Голышев
4-2-2-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
22
Алвеш
15
Губочан
27
Денисов
20
Файзулин
27
Лазович
10
Данни
11
Ионов
11
Бухаров
87
Стариков
26
Строев
26
Строев
87
Стариков
72
Голышев
8
Ковальчук
8
Ковальчук
72
Голышев
32
Баляйкин
32
Баженов
32
Баженов
32
Баляйкин
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
Остались в запасе
Томь
Зенит
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Томь - Зенит
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:25 (прямая) "Россия 2" 11:40 (прямая)
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