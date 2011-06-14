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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Спартак
Томь - Спартак: обзор матча 14 июня 2011
Томь
14.06.2011, вторник, 15:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
89'
М. Канунников
21'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Пас отдал
А. Харитонов
Замена
Д. Смирнов
️️️️
Е. Баляйкин
Желтая карточка
Родри
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
П. Яковлев
Замена
К. Ковальчук
️️️️
П. Голышев
Замена
А. Харитонов
️️️️
Н. Баженов
Замена
А. Козлов
️️️️
Джано
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
Кариока
Замена
Кариока
️️️️
А. Валикаев
Желтая карточка
П. Яковлев
Желтая карточка
С. Паршивлюк
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Э. Махмудов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
(К)
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
55
Ким Нам Иль
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джано
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Томь
51
Владимир Агеев
ВР
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Кариока
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
4-1-4-1
62
Ботвиньев
55
Скобляков
37
Йокич
34
Сабитов
35
Гультяев
55
Ким Нам Иль
32
Баженов
72
Голышев
87
Стариков
32
Баляйкин
99
Канунников
4-4-1-1
31
Дикань
9
Комбаров
80
Родри
92
Брызгалов
18
Паршивлюк
7
Джано
5
Валикаев
8
Махмудов
23
Комбаров
91
Яковлев
22
Дзюба
32
Баляйкин
24
Смирнов
24
Смирнов
32
Баляйкин
32
Баженов
83
Харитонов
83
Харитонов
32
Баженов
72
Голышев
8
Ковальчук
8
Ковальчук
72
Голышев
91
Яковлев
30
Кудряшов
30
Кудряшов
91
Яковлев
5
Валикаев
5
Кариока
5
Кариока
5
Валикаев
7
Джано
7
Козлов
7
Козлов
7
Джано
Остались в запасе
Томь
Спартак
51
Владимир Агеев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
51
Владимир Агеев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Томь - Спартак
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:10 (прямая)
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