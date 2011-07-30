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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ахмат
Томь - Ахмат: обзор матча 30 июля 2011
Томь
30.07.2011, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
50'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ахмат
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Павленко
Замена
М. Мгуни
️️️️
Л. Гвазава
Желтая карточка
Л. Гвазава
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
А. Кацаев
Замена
В. Климов
️️️️
В. Хатаженков
ГОЛ! 0:1!
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
Д. Йокич
Замена
А. Харитонов
️️️️
Е. Стариков
Замена
И. Гультяев
️️️️
К. Ковальчук
Желтая карточка
С. Омельянчук
Травма
Е. Баляйкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
(К)
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
40
Благо
ЛП
8
Маурисио
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
8
Александр Павленко
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
10
Адлан Кацаев
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-4-2
30
Песьяков
55
Скобляков
24
Смирнов
37
Йокич
7
Хатаженков
87
Стариков
34
Сабитов
32
Баляйкин
8
Ковальчук
99
Канунников
72
Голышев
4-1-3-2
35
Джанаев
40
Уциев
8
Омельянчук
5
Феррейра
14
Зенге
8
Маурисио
8
Павленко
6
Гвазава
40
Благо
10
Кацаев
9
Асильдаров
8
Ковальчук
35
Гультяев
35
Гультяев
8
Ковальчук
87
Стариков
83
Харитонов
83
Харитонов
87
Стариков
7
Хатаженков
33
Климов
33
Климов
7
Хатаженков
10
Кацаев
25
Эссаме
25
Эссаме
10
Кацаев
8
Павленко
9
Садаев
9
Садаев
8
Павленко
6
Гвазава
27
Мгуни
27
Мгуни
6
Гвазава
Остались в запасе
Томь
Ахмат
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
32
Никита Баженов
ПП
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Томь - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Олег Целовальников (Астрахань)
Делегат:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:10 (прямая)
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