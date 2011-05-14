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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Томь
Краснодар - Томь: обзор матча 14 мая 2011
Краснодар
14.05.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Томь
14'
Е. Шипицин
29'
И. Пикущак
56'
П. Голышев
70'
П. Голышев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Томь
Желтая карточка
В. Татарчук
+2
Желтая карточка
К. Ковальчук
Замена
С. Гогниев
️️️️
М. Абреу
Замена
В. Хатаженков
️️️️
М. Канунников
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Голышев
Желтая карточка
Е. Шипицин
Красная карточка
Р. Сабитов
Замена
К. Ковальчук
️️️️
С. Сосновский
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
И. Пикущак
Замена
Н. Марков
️️️️
Д. Анджелкович
ГОЛ! 2:1!
П. Голышев
Пас отдал
Д. Йокич
Замена
Е. Стариков
️️️️
Н. Баженов
ГОЛ! 2:0!
И. Пикущак
Пас отдал
Жоаозиньо
17'
Желтая карточка
С. Сосновский
ГОЛ! 1:0!
Е. Шипицин
Пас отдал
Н. Дринчич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Евгений Шипицин
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
(К)
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Сергей Скобляков
(К)
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
28
Ян Тигорев
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Томь
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-5-1
1
Городов
33
Анджелкович
14
Мартынович
25
Шипицин
22
Враньеш
22
Жоаозиньо
18
Дринчич
26
Абреу
24
Кульчий
50
Татарчук
10
Пикущак
4-4-2
30
Песьяков
26
Строев
37
Йокич
3
Сосновский
55
Скобляков
32
Баляйкин
28
Тигорев
34
Сабитов
32
Баженов
72
Голышев
99
Канунников
33
Анджелкович
13
Марков
13
Марков
33
Анджелкович
10
Пикущак
14
Мовсисян
14
Мовсисян
10
Пикущак
26
Абреу
2
Гогниев
2
Гогниев
26
Абреу
99
Канунников
7
Хатаженков
7
Хатаженков
99
Канунников
3
Сосновский
8
Ковальчук
8
Ковальчук
3
Сосновский
32
Баженов
87
Стариков
87
Стариков
32
Баженов
Остались в запасе
Краснодар
Томь
15
Константин Рябов
ЦЗ
1
Игорь Усминский
ВР
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
15
Константин Рябов
ЦЗ
1
Игорь Усминский
ВР
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Томь
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Кобзев
Александр Кудрявцев
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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