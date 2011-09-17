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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Краснодар
Томь - Краснодар: обзор матча 17 сентября 2011
Томь
17.09.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Краснодар
39'
Жоаозиньо
55'
А. Ерохин
90+2'
Ю. Мовсисян (П)
90+3'
Р. Мигел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Краснодар
+3
ГОЛ! 0:4!
Р. Мигел
Пас отдал
О. Марцваладзе
+2
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
А. Харитонов
+1
Желтая карточка
Е. Савин
Замена
Р. Мигел
️️️️
М. Абреу
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Жоаозиньо
Замена
В. Климов
️️️️
А. Ропотан
Травма
Ф. Кудряшов
Желтая карточка
О. Марцваладзе
ГОЛ! 0:2!
А. Ерохин
Пас отдал
Н. Тубич
Замена
А. Ерохин
️️️️
Е. Шипицин
Замена
М. Канунников
️️️️
С. Скобляков
Замена
Е. Стариков
️️️️
П. Голышев
Желтая карточка
А. Амисулашвили
ГОЛ! 0:1!
Жоаозиньо
Желтая карточка
Д. Йокич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
55
Сергей Скобляков
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
26
Марсио Абреу
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
59
Максим Ермаков
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
50
Владимир Татарчук
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-4-2
30
Песьяков
55
Нахушев
37
Йокич
24
Смирнов
7
Бояринцев
83
Харитонов
19
Ропотан
55
Скобляков
32
Баляйкин
72
Голышев
99
Савин
4-5-1
1
Городов
30
Кудряшов
4
Тубич
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
26
Абреу
25
Шипицин
24
Кульчий
90
Михеев
22
Жоаозиньо
20
Марцваладзе
19
Ропотан
33
Климов
33
Климов
19
Ропотан
72
Голышев
87
Стариков
87
Стариков
72
Голышев
55
Скобляков
99
Канунников
99
Канунников
55
Скобляков
26
Абреу
17
Мигел
17
Мигел
26
Абреу
25
Шипицин
21
Ерохин
21
Ерохин
25
Шипицин
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
14
Мовсисян
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Томь
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
32
Никита Баженов
ПП
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
59
Максим Ермаков
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Томь - Краснодар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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