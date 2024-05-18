Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андре Андре - статистика

Завершил карьеру
26 августа 1989 (37)
#21 | Полузащитник
174 см
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория Гимараеш
19
0
3
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
1 : 3
18.05.2024
Витория Гимараеш
1' - 86'
50'
72'
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
2 : 3
11.05.2024
Брага
1' - 90'
10, 80'
69'
Португалия. Примейра, 32 тур
Риу Аве
2 : 1
04.05.2024
Витория Гимараеш
1' - 68'
24'
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
27.04.2024
Боавишта
1' - 74'
40'
Португалия. Примейра, 30 тур
Спортинг
3 : 0
21.04.2024
Витория Гимараеш
1' - 58'
Португалия. Примейра, 29 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
13.04.2024
Фаренсе
46' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Порту
1 : 2
07.04.2024
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Шавиш
1 : 2
17.03.2024
Витория Гимараеш
87' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
09.03.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Эшторил
1 : 3
02.03.2024
Витория Гимараеш
72' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
24.02.2024
Каза Пиа
46' - 90'
51'
Португалия. Примейра, 22 тур
Портимоненси
1 : 1
17.02.2024
Витория Гимараеш
1' - 62'
Португалия. Примейра, 21 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
11.02.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Визела
0 : 1
04.02.2024
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Жил Висенте
1 : 0
28.01.2024
Витория Гимараеш
71' - 90'
82'
Португалия. Примейра, 18 тур
Витория Гимараеш
3 : 0
21.01.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Брага
1 : 1
06.01.2024
Витория Гимараеш
84' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Боавишта
1 : 1
16.12.2023
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
09.12.2023
Спортинг
Был в запасе
51'
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 2
02.12.2023
Витория Гимараеш
90' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 3
08.10.2023
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
01.10.2023
Эшторил
80' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
0 : 0
23.09.2023
Витория Гимараеш
83' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Бенфика
4 : 0
02.09.2023
Витория Гимараеш
84' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
27.08.2023
Визела
78' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
19.08.2023
Жил Висенте
Был в запасе
Главные новости
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+