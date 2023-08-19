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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Жил Висенте
Витория Гимараеш - Жил Висенте: обзор матча 19 августа 2023
Витория Гимараеш
19.08.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 2 тур
2 : 1
Завершен
Жил Висенте
62'
Т. Силва
82'
Н. Луж
55'
Р. Батурина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Жил Висенте
Желтая карточка
Б. Гаспар
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
Г. Перейра
ГОЛ! 2:1!
Н. Луж
Пас отдал
А. Силва
82'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Силва
75'
Замена
А. Сафира
️️️️
Ж. Силва
75'
75'
Замена
Х. Кастильо
️️️️
М. Гбане
75'
Замена
T. Touré
️️️️
Марлон
Желтая карточка
Т. Силва
71'
Желтая карточка
М. Вильянуэва
69'
Замена
Н. Луж
️️️️
А. Фрейташ
63'
63'
Замена
Депу
️️️️
Р. Батурина
63'
Замена
М. Нету
️️️️
П. Тиба
ГОЛ! 1:1!
Т. Силва
62'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Д. Силва
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Батурина
44'
Желтая карточка
Марлон
39'
Желтая карточка
М. Гбане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
6
Зе Карлуш
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
16
Мартим Нету
ЦП
6
Хесус Кастильо
ЦП
7
Tidjany Touré
ЦФ
40
Депу
ЦФ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
4-1-3-2
14
Варела
25
Фрейташ
76
Гаспар
17
Вильянуэва
44
20
Хандель
70
Силва
80
Силва
16
Силва
20
Силва
17
Силва
4-1-2-2-1
42
Эндрю
55
Перейра
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
25
Бута
24
Гбане
25
Педру Тиба
8
Домингес
19
Фуджимото
11
Марлон
9
Батурина
70
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
70
Силва
80
Силва
10
Мендеш
10
Мендеш
80
Силва
25
Фрейташ
10
Луж
10
Луж
25
Фрейташ
20
Силва
9
Сафира
9
Сафира
20
Силва
25
Педру Тиба
16
Нету
16
Нету
25
Педру Тиба
24
Гбане
6
Кастильо
6
Кастильо
24
Гбане
11
Марлон
7
7
11
Марлон
9
Батурина
40
Депу
40
Депу
9
Батурина
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Жил Висенте
27
Charles
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
21
Андре Андре
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
1
Vinicius Dias
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
27
Charles
ВР
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
21
Андре Андре
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
1
Vinicius Dias
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Витория Гимараеш - Жил Висенте
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
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