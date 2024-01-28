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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Витория Гимараеш
Жил Висенте - Витория Гимараеш: обзор матча 28 января 2024
Жил Висенте
28.01.2024, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
85'
М. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Витория Гимараеш
Замена
Р. Уилсон
️️️️
М. Домингес
90'
+2
Замена
M. Lopes
️️️️
Х. Кастильо
90'
+1
Замена
А. Алипур
️️️️
Ф. Коррея
88'
87'
Замена
А. Фрейташ
️️️️
Р. Мангаш
86'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
А. Силва
ГОЛ! 1:0!
М. Домингес
Пас отдал
Мурило
85'
82'
Желтая карточка
А. Андре
Замена
F. Silva
️️️️
Л. Бута
76'
73'
Желтая карточка
Б. Гаспар
72'
Замена
А. Буцке
️️️️
Н. Сантуш
71'
Замена
А. Андре
️️️️
Ж. Силва
58'
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
З. Карлуш
Желтая карточка
Л. Бута
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
8
Максим Домингес
АП
19
Каня Фуджимото
АП
77
Мурило
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
44
Felipe Silva
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
11
Миро
ЦФ
99
Marlon Maranhão
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
20
Альберту Кошта
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-2-2-2
42
Эндрю
25
Бута
55
Перейра
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
6
Кастильо
16
Нету
19
Фуджимото
8
Домингес
20
Коррея
77
Мурило
3-3-1-2-1
14
Варела
44
16
Рибейру
76
Гаспар
21
Боревкович
20
Хандель
7
Мангаш
6
Зе Карлуш
10
Сантуш
20
Силва
17
Силва
6
Кастильо
4
4
6
Кастильо
25
Бута
44
44
25
Бута
8
Домингес
14
Уилсон
14
Уилсон
8
Домингес
20
Коррея
9
Алипур
9
Алипур
20
Коррея
7
Мангаш
25
Фрейташ
25
Фрейташ
7
Мангаш
6
Зе Карлуш
10
Мендеш
10
Мендеш
6
Зе Карлуш
20
Силва
21
Андре Андре
21
Андре Андре
20
Силва
10
Сантуш
17
Буцке
17
Буцке
10
Сантуш
17
Силва
7
Оливейра
7
Оливейра
17
Силва
Остались в запасе
Жил Висенте
Витория Гимараеш
99
Брайан Араухо
ВР
11
Миро
ЦФ
99
Marlon Maranhão
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
27
Charles
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
11
Миро
ЦФ
99
Marlon Maranhão
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
20
Альберту Кошта
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Жил Висенте - Витория Гимараеш
1
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
14
Офсайды
3
1
Количество передач
416
469
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.81
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Melo, Portugal
Стадион:
Сидад де Барселуш
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