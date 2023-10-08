Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Витория Гимараеш
Фамаликан - Витория Гимараеш: обзор матча 08 октября 2023
Фамаликан
08.10.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 3
Завершен
Витория Гимараеш
64'
Отавио
1'
Ж. Мендеш
45+3'
Ж. Мендеш
77'
Б. Гаспар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Витория Гимараеш
90'
+1
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Хандель
87'
Замена
M. Maga
️️️️
А. Фрейташ
86'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Силва
Замена
А. Добре
️️️️
A. Rodrigues
86'
86'
Замена
А. Буцке
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
Натан
84'
82'
Желтая карточка
Т. Силва
Желтая карточка
Г. Ассунсао
81'
77'
ГОЛ! 1:3!
Б. Гаспар
Замена
T. Fonseca
️️️️
Э. Араужо
76'
Желтая карточка
З. Юссуф
71'
65'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Мендеш
ГОЛ! 1:2!
Отавио
64'
Пенальти не реализован!
З. Юссуф
50'
48'
Желтая карточка
А. Фрейташ
Замена
О. Аранда
️️️️
Т. Лакуа
46'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
O. Liimatta
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Ж. Мендеш
Пас отдал
Ж. Силва
37'
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
Ф. Моура
11'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
6
Отавио
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
28
Зеду Юссуф
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
16
Otso Liimatta
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
19
Afonso Rodrigues
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
16
Ману Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
22
Мирко Топич
ЦП
11
Оскар Аранда
ЦФ
95
Théo Fonseca
ЦФ
19
Пабло
ЦФ
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
80
Дани Силва
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Адриан Буцке
ЦФ
4-4-2
1
Жуниор
74
Моура
6
Отавио
5
Риччели
23
Натан
11
Родригес
6
Лакуа
16
28
Юссуф
19
9
Араужо
4-4-2
14
Варела
16
Рибейру
44
76
Гаспар
25
Фрейташ
21
Андре Андре
70
Силва
10
Мендеш
16
Силва
17
Силва
20
Силва
16
12
Ассунсао
12
Ассунсао
16
19
29
Добре
29
Добре
19
6
Лакуа
11
Аранда
11
Аранда
6
Лакуа
9
Араужо
95
95
9
Араужо
25
Фрейташ
2
2
25
Фрейташ
20
Хандель
20
Хандель
70
Силва
80
Силва
80
Силва
70
Силва
Хандель
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
Хандель
10
Мендеш
10
Сантуш
10
Сантуш
10
Мендеш
17
Силва
17
Буцке
17
Буцке
17
Силва
Остались в запасе
Фамаликан
Витория Гимараеш
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Мирко Топич
ЦП
19
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
27
Charles
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
24
Юстин де Хас
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Мирко Топич
ЦП
19
Пабло
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Фамаликан - Витория Гимараеш
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Новости команд
Все
Фамаликан
Витория Гимараеш
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+