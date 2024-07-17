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Клинтон Н'Жи
Новости
Клинтон Н'Жи - новости
Завершил карьеру
15 августа 1993 (33)
#9 | Нападающий
175 см
Камерун
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Локомотив» предложил контракт бывшему вингеру «Динамо»
2024.07.17 10:04
6
Игрок Камеруна похвалил Москву и Собянина
2023.10.13 22:40
Бывший нападающий «Динамо» Н’Жи прокомментировал свое возвращение в Россию
2023.10.12 18:15
2
Экс-динамовец Н’Жи подписал контракт с новым клубом
2022.07.29 22:30
1
У экс-форварда «Динамо» Н'Жи есть предложения из Франции, Саудовской Аравии и Катара
2022.07.26 14:53
«Динамо» расторгло контракт с Н'Жи. Его покупали за 6 миллионов
2022.07.05 18:41
4
Фото
Н'Жи опубликовал фото в футболке «Наполи»
2022.06.28 08:50
3
Н’Жи – о санкциях УЕФА: «Иностранцы и русские в «Динамо» мечтали сыграть в еврокубках. Все страны должны оставаться в игре»
2022.05.10 21:31
Видео
Варела – Н’Жи: «Я люблю тебя! Ты мой кумир!»
2022.05.10 20:45
2
Н’Жи: «Не чувствую давления со стороны из-за игры в РПЛ. Пока мы в безопасности – все окей»
2022.05.10 20:22
Шиманьски, Ордец и Моро летом покинут «Динамо» («Спорт-Экспресс»)
2022.05.06 00:23
3
Н'Жи: «Сборная Камеруна победила бы Россию. Я патриот»
2022.04.08 14:21
1
Н'Жи пообещал сделать татуировку в виде эмблемы «Динамо», если команда выиграет РПЛ
2022.04.08 12:52
Н'Жи: «Магические ритуалы в футболе – дерьмо собачье. Хорошие и плохие дни не зависят от магов»
2022.04.08 12:17
Н’Жи: «Россия должна была пройти Польшу в отборе ЧМ-2022»
2022.04.08 11:50
1
Н'Жи: «Динамо» готово к чемпионству. Смолов нам поможет»
2022.04.08 10:43
4
Н’Жи: «Готов ли я остаться в Москве? Конечно!»
2022.03.01 23:30
2
Кубок Африки. Камерун благодаря дублю Экамби победил в 1/4 финала Гамбию, Н’Жи вышел на 81-й минуте
2022.01.29 20:52
1
Динамовец Н’Жи – в запасе Камеруна на матч с Гамбией
2022.01.29 18:39
Четыре игрока представят РПЛ на Кубке Африки
2022.01.07 21:03
3
У Н‘Жи худшая эффективность дриблинга в РПЛ
2021.12.29 08:36
1
Кофрие, Литвинов, Зобнин – в основе «Спартака» на дерби; Фомин, Захарян, Н’Жи сыграют у «Динамо»
2021.10.16 17:56
11
«Динамо» – о Н’Жи и Грулеве: «Ни Арнаутович, ни Месси не сыграют с Тюкой вместе»
2021.09.13 00:27
7
Шварц: «К сожалению, футболисты мажут пенальти»
2021.09.12 22:28
6
Форвард «Динамо» Н’Жи: «Ко мне обращались «Спартак» и ЦСКА»
2021.07.16 11:25
3
Шиманьски, Н’Жи, Моро получили вызов в сборные на мартовские матчи
2021.03.15 18:20
Н’Жи и Скопинцев восстановились от травм
2021.03.05 22:33
1
Н'Жи пропустит кубковый матч «Динамо» – «Спартак»
2021.02.20 08:50
Н'Жи покрасит волосы в цвета формы «Динамо» в случае попадания в топ-3 РПЛ
2021.01.16 18:54
5
Маслов, Мозес, Кокорин – в старте «Спартака»; Варела, Нойштедтер, Н’Жи сыграют у «Динамо»
2020.11.21 17:59
6
1
2
3
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