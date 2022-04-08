Н'Жи: «Сборная Камеруна победила бы Россию. Я патриот»

Ну а пока что, на сегодняшний день история личных встреч Россия - Камерун такова - 6:1 и 0:0...а также была ещё одна победа в 1990 году у сборной СССР 4:0... Так что, две победы и одна ничья (разница мячей 10:1)... Так что, скромней надо быть )) и поуважительней относиться к сборной России!
Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи предположил, кто бы выиграл в очном матче между сборными России и Камеруна.
– Представим, на ЧМ встретятся Камерун и Россия. Кто победит?
– Камерун! Матч был бы интересным, но я патриот. И, когда выхожу на поле, хочу победить. Неважно, против кого играю: «Барселона», «Зенит» или «Труа».
- Сборная Камеруна вышла на ЧМ-2022.
- Россия не попала на чемпионат мира из-за санкций.
- В рейтинге ФИФА россияне (36-е место) выше камерунцев (37-е место).