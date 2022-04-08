Н'Жи: «Сборная Камеруна победила бы Россию. Я патриот»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи предположил, кто бы выиграл в очном матче между сборными России и Камеруна.

– Представим, на ЧМ встретятся Камерун и Россия. Кто победит?

– Камерун! Матч был бы интересным, но я патриот. И, когда выхожу на поле, хочу победить. Неважно, против кого играю: «Барселона», «Зенит» или «Труа».