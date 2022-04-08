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Н'Жи: «Сборная Камеруна победила бы Россию. Я патриот»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи предположил, кто бы выиграл в очном матче между сборными России и Камеруна.

– Представим, на ЧМ встретятся Камерун и Россия. Кто победит?

– Камерун! Матч был бы интересным, но я патриот. И, когда выхожу на поле, хочу победить. Неважно, против кого играю: «Барселона», «Зенит» или «Труа».

  • Сборная Камеруна вышла на ЧМ-2022.
  • Россия не попала на чемпионат мира из-за санкций.
  • В рейтинге ФИФА россияне (36-е место) выше камерунцев (37-е место).

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +87

    rzfxgsk 3 часа назад

    Ну а пока что, на сегодняшний день история личных встреч Россия - Камерун такова - 6:1 и 0:0...а также была ещё одна победа в 1990 году у сборной СССР 4:0... Так что, две победы и одна ничья (разница мячей 10:1)... Так что, скромней надо быть )) и поуважительней относиться к сборной России!

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    Рейтинг: +61533

    portero 5 часов назад

    Правильно мыслит, если выходить с полными штанами, то шансов нет...

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