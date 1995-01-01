Шиманьски, Н’Жи, Моро получили вызов в сборные на мартовские матчи

«Динамо» назвало легионеров, которые отправятся в марте в сборные. На текущий момент таких игроков у москвичей трое.
Клинтон Н’Жи едет в сборную Камеруна, Себастьян Шиманьски – Польши, а Николу Моро вызвали в молодежную сборную Хорватии.
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«Динамо» назвало легионеров, которые отправятся в марте в сборные. На текущий момент таких игроков у москвичей трое.
Клинтон Н’Жи едет в сборную Камеруна, Себастьян Шиманьски – Польши, а Николу Моро вызвали в молодежную сборную Хорватии.