Шиманьски, Н’Жи, Моро получили вызов в сборные на мартовские матчи

«Динамо» назвало легионеров, которые отправятся в марте в сборные. На текущий момент таких игроков у москвичей трое.

Клинтон Н’Жи едет в сборную Камеруна, Себастьян Шиманьски – Польши, а Николу Моро вызвали в молодежную сборную Хорватии.