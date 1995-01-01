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    Шиманьски, Н’Жи, Моро получили вызов в сборные на мартовские матчи

    «Динамо» назвало легионеров, которые отправятся в марте в сборные. На текущий момент таких игроков у москвичей трое.

    Клинтон Н’Жи едет в сборную Камеруна, Себастьян ШиманьскиПольши, а Николу Моро вызвали в молодежную сборную Хорватии.

    • Камерунцы в марте сыграют в квалификации Кубка Африки против Кабо-Верде и Руанды.
    • Поляки в квалификации ЧМ-2022 встретятся с Венгрией, Андоррой, Англией.
    • Молодежной сборной Хорватии предстоят в марте 3 матча группового этапа Евро-2021.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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