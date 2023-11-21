Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Клинтон Н'Жи
Статистика
Клинтон Н'Жи - статистика
Завершил карьеру
15 августа 1993 (33)
#9 | Нападающий
175 см
Камерун
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Румыния. Лига I 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Кубок африканских наций 2021
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Кубок африканских наций 2017
Лига Европы 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Камерун
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур
Ливия
1 : 1
21.11.2023
Камерун
1' - 70'
65'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур
Камерун
3 : 0
17.11.2023
Маврикий
Был в запасе
Главные новости
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
1
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
1
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
3
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
3
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
4
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+