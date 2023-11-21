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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ливия - Камерун
Ливия - Камерун: обзор матча 21 ноября 2023
Ливия
21.11.2023, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Камерун
43'
A. Bousheiba
34'
О. Нтчам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливия - Камерун
87'
Желтая карточка
О. Нтчам
70'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
К. Н'Жи
Замена
T. Al Shalui
️️️️
F. Salama
66'
65'
Желтая карточка
К. Н'Жи
58'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
Ж. Тчамадеу
Желтая карточка
A. Bousheiba
44'
ГОЛ! 1:1!
A. Bousheiba
43'
Желтая карточка
F. Salama
36'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Нтчам
26'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливия
12
Mourad Al Wuhayshi
ВР
15
Abdulaziz Al Suwaee
ЦЗ
3
Sobhi Al Mabrouk
ЦЗ
0
Али Юссиф
ЦЗ
0
Salah Fakroun
ЦЗ
18
Faisal Al Badri
ЦП
11
Abdulmoneim Akasha
ЦП
6
Abdullah Dagou
ЦП
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
17
Fadel Salama
ЦП
9
Ahmed Krawaa
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Камерун
23
Андре Онана
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
14
Оливье Нтчам
ЦП
8
Франк Ангисса
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Ливия
1
Asil Al Mugassebi
ВР
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
0
Abdulsamie Diab
ЦЗ
21
Omar Al Khoja
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
20
Osama Al Shreimy
ЦП
0
Osama Beleid
ЦФ
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
0
Mohammed Al Qadi
ЦФ
19
Taha Al Shalui
ЦФ
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
12
Иван Нею
ОП
20
Бен Эллиот
ЦП
0
Jean Eric Moursou
ЦП
10
Брайан Мбемо
ПВ
9
Фарис Мумбанья
ЦФ
13
Леонель Атеба
ЦФ
4-5-1
12
15
0
Юссиф
0
3
11
6
8
17
18
9
3-2-3-1-1
23
Онана
15
Гонсалес
4
Ву
22
Тчамадеу
21
Кастеллетто
13
Йонгва
14
Нтчам
8
Ангисса
7
Н'Куду
7
Н'Жи
9
Магри
0
0
17
19
19
17
22
Тчамадеу
10
Мбемо
10
Мбемо
22
Тчамадеу
7
Н'Жи
9
Мумбанья
9
Мумбанья
7
Н'Жи
Остались в запасе
Ливия
Камерун
1
Asil Al Mugassebi
ВР
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
0
Abdulsamie Diab
ЦЗ
21
Omar Al Khoja
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
20
Osama Al Shreimy
ЦП
0
Osama Beleid
ЦФ
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
12
Иван Нею
ОП
20
Бен Эллиот
ЦП
0
Jean Eric Moursou
ЦП
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Остались в запасе
1
Asil Al Mugassebi
ВР
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
0
Abdulsamie Diab
ЦЗ
21
Omar Al Khoja
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
20
Osama Al Shreimy
ЦП
0
Osama Beleid
ЦФ
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
Остались в запасе
16
Девис Эпасси
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
12
Иван Нею
ОП
20
Бен Эллиот
ЦП
0
Jean Eric Moursou
ЦП
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Главный тренер
Ригобер Сонг
Статистика матча Ливия - Камерун
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
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31.12.2025
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