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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Камерун - Маврикий
Камерун - Маврикий: обзор матча 17 ноября 2023
Камерун
17.11.2023, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 1 тур
3 : 0
Завершен
Маврикий
45+2'
Б. Мбемо
87'
Д. Н'Куду
90+2'
Ф. Магри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камерун - Маврикий
ГОЛ! 3:0!
Ф. Магри
Пас отдал
Д. Йонгва
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Куду
87'
Замена
Б. Эллиот
️️️️
И. Нею
83'
Замена
Н. Толо
️️️️
У. Гонсалес
82'
Замена
Ф. Ондоа
️️️️
А. Онана
81'
Замена
Ф. Магри
️️️️
Ф. Мумбанья
70'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Токо Экамби
70'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мбемо
45'
+2
Желтая карточка
Ж. Тчамадеу
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
23
Андре Онана
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
15
Умар Гонсалес
ЦЗ
4
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
12
Иван Нею
ОП
8
Франк Ангисса
ЦП
10
Брайан Мбемо
ПВ
9
Фарис Мумбанья
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Маврикий
16
Dorian Chiotti
ВР
3
Дилан Коллард
ЦЗ
4
Линдсей Роуз
ЦЗ
10
Kévin Bru
ЦП
7
Jeremy Villeneuve
ЦП
Главный тренер
Гийом Муллек
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
1
Фабрис Ондоа
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
14
Оливье Нтчам
ЦП
20
Бен Эллиот
ЦП
0
Jean Eric Moursou
ЦП
7
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
13
Леонель Атеба
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Онана
15
Гонсалес
4
Ву
22
Тчамадеу
13
Йонгва
12
Нею
21
Кастеллетто
8
Ангисса
10
Мбемо
12
Экамби
9
Мумбанья
2-2
16
3
Коллард
4
Роуз
10
7
23
Онана
1
Ондоа
1
Ондоа
23
Онана
15
Гонсалес
5
Толо
5
Толо
15
Гонсалес
12
Нею
20
Эллиот
20
Эллиот
12
Нею
12
Экамби
7
Н'Куду
7
Н'Куду
12
Экамби
9
Мумбанья
9
Магри
9
Магри
9
Мумбанья
Остались в запасе
Камерун
Маврикий
16
Девис Эпасси
ВР
14
Оливье Нтчам
ЦП
0
Jean Eric Moursou
ЦП
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Главный тренер
Гийом Муллек
Остались в запасе
16
Девис Эпасси
ВР
14
Оливье Нтчам
ЦП
0
Jean Eric Moursou
ЦП
2
Жером Нгом Мбекели
ЛВ
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
13
Леонель Атеба
ЦФ
Главный тренер
Ригобер Сонг
Главный тренер
Гийом Муллек
Статистика матча Камерун - Маврикий
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Маврикий
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Маврикий
0 : 2
08.10.2025
Камерун
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ангола
3 : 1
09.09.2025
Маврикий
Информация о матче
Посещаемость:
25000
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