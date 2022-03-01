Н’Жи: «Готов ли я остаться в Москве? Конечно!»

а если бы ему платили в рублях?
был бы так же верен хоть один футболист своему клубу?
Камерунский нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи заявил, что не намерен покидать московский клуб.
Ранее «Динамо» покинул украинский тренер Андрей Воронин.
«Готов ли я остаться в Москве? Конечно!» – сказал Н’Жи.
- Н’Жи играет в «Динамо» с 2019 года.
- В этом сезоне он провел 12 матчей в РПЛ, отдал 2 ассиста.
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