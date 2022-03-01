Н’Жи: «Готов ли я остаться в Москве? Конечно!»

Камерунский нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи заявил, что не намерен покидать московский клуб.

Ранее «Динамо» покинул украинский тренер Андрей Воронин.

«Готов ли я остаться в Москве? Конечно!» – сказал Н’Жи.

Н’Жи играет в «Динамо» с 2019 года.

В этом сезоне он провел 12 матчей в РПЛ, отдал 2 ассиста.

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