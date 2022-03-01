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    Н’Жи: «Готов ли я остаться в Москве? Конечно!»

    Камерунский нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи заявил, что не намерен покидать московский клуб.

    Ранее «Динамо» покинул украинский тренер Андрей Воронин.

    «Готов ли я остаться в Москве? Конечно!» – сказал Н’Жи.

    • Н’Жи играет в «Динамо» с 2019 года.
    • В этом сезоне он провел 12 матчей в РПЛ, отдал 2 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2022 23:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4674

      FENIX-SL 19 минут назад

      а если бы ему платили в рублях?
      был бы так же верен хоть один футболист своему клубу?

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      Рейтинг: +11493

      playsh 3 часа назад

      Удачи тебе,Клинтон Н'Жи. А Воронин батьковщину поехал защищать,или как?

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