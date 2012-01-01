Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Н'Жи покрасит волосы в цвета формы «Динамо» в случае попадания в топ-3 РПЛ

    Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи пообещал сменить имидж, если команда финиширует в первой тройке РПЛ.

    – Если попадете в тройку, можете пообещать болельщикам какую-то новую прическу?

    – Покрашусь в цвета динамовской формы! С синими волосами я еще не ходил. Надеюсь, мне придется выполнить обещание.

    • «Динамо» набрало 30 очков в 19 турах РПЛ.
    • Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.
    • Отставание от идущего третьим «Спартака» – пять баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12682

      alarm 13 минут назад

      хряки, если не вылетят в фнл, на радостях покрасят волосы в клубные розовые цвета. и вовсе не на голове! гы-гы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Эмом 31 минуту назад

      Клинтон, учись у Вагнера

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82003
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru