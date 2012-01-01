Н'Жи покрасит волосы в цвета формы «Динамо» в случае попадания в топ-3 РПЛ

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи пообещал сменить имидж, если команда финиширует в первой тройке РПЛ.

– Если попадете в тройку, можете пообещать болельщикам какую-то новую прическу?

– Покрашусь в цвета динамовской формы! С синими волосами я еще не ходил. Надеюсь, мне придется выполнить обещание.