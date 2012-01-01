Н'Жи покрасит волосы в цвета формы «Динамо» в случае попадания в топ-3 РПЛ

хряки, если не вылетят в фнл, на радостях покрасят волосы в клубные розовые цвета. и вовсе не на голове! гы-гы!
Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи пообещал сменить имидж, если команда финиширует в первой тройке РПЛ.
– Если попадете в тройку, можете пообещать болельщикам какую-то новую прическу?
– Покрашусь в цвета динамовской формы! С синими волосами я еще не ходил. Надеюсь, мне придется выполнить обещание.
- «Динамо» набрало 30 очков в 19 турах РПЛ.
- Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.
- Отставание от идущего третьим «Спартака» – пять баллов.