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Н'Жи: «Динамо» готово к чемпионству. Смолов нам поможет»

8 апреля 2022, 10:43
4

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи считает, что московский клуб способен бороться за чемпионство.

– После первой части сезона у «Динамо» было второе место, два очка до «Зенита». Чувствовалось, что могли закончить еще выше?

– Стараемся побеждать в каждом матче, подниматься все выше. Рано делать выводы, займемся этим в конце чемпионата.

– Захарян говорил, что «Зенит» в матче с «Динамо» ничем не удивил. Согласен?

– Да. Даже в проигранном в Санкт-Петербурге матче (1:4) могли рассчитывать на большее. В Москве же игра была равной. Любая команда могла победить.

– Считаешь, «Динамо» готово к чемпионству?

– Думаю, в целом предпосылки для этого есть. Мы сейчас выступаем лучше, чем в прошлом сезоне. И стремимся к высоким целям. Приобретение Смолова нам очень полезно. Он нам поможет, будет забивать.

Много слышал о Федоре от Каборе – оба играли в «Краснодаре». Шарль описывал Смолова как позитивного человека и хорошего друга, всегда в отличном настроении. И, конечно, он очень сильный игрок.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Динамо» отстает от петербуржцев на 3 очка.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Смолов Федор Н'Жи Клинтон
Комментарии (4)
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Беспонтий
1649407087
этот нехороший человек предаст вас при первой опасности цитата однако
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Slava52
1649407459
Ждите. Пижон вам может больше навредить
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portero
1649419773
Судейки вам помогают...
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zigbert
1649422336
Пока интрига не пропала надо играть и добиваться своей цели. Больше будет зависеть не от одного игрока а от сплоченности коллектива.
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