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Н'Жи: «Динамо» готово к чемпионству. Смолов нам поможет»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи считает, что московский клуб способен бороться за чемпионство.

– После первой части сезона у «Динамо» было второе место, два очка до «Зенита». Чувствовалось, что могли закончить еще выше?

– Стараемся побеждать в каждом матче, подниматься все выше. Рано делать выводы, займемся этим в конце чемпионата.

– Захарян говорил, что «Зенит» в матче с «Динамо» ничем не удивил. Согласен?

– Да. Даже в проигранном в Санкт-Петербурге матче (1:4) могли рассчитывать на большее. В Москве же игра была равной. Любая команда могла победить.

– Считаешь, «Динамо» готово к чемпионству?

– Думаю, в целом предпосылки для этого есть. Мы сейчас выступаем лучше, чем в прошлом сезоне. И стремимся к высоким целям. Приобретение Смолова нам очень полезно. Он нам поможет, будет забивать.

Много слышал о Федоре от Каборе – оба играли в «Краснодаре». Шарль описывал Смолова как позитивного человека и хорошего друга, всегда в отличном настроении. И, конечно, он очень сильный игрок.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Динамо» отстает от петербуржцев на 3 очка.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +95310

    zigbert 4 часа назад

    Пока интрига не пропала надо играть и добиваться своей цели. Больше будет зависеть не от одного игрока а от сплоченности коллектива.

    1
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    Рейтинг: +61533

    portero 5 часов назад

    Судейки вам помогают...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +75

    Slava52 8 часов назад

    Ждите. Пижон вам может больше навредить

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1152

    Беспонтий 8 часов назад

    этот нехороший человек
    предаст вас при первой опасности

    цитата однако

    4
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