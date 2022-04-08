Н'Жи: «Динамо» готово к чемпионству. Смолов нам поможет»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи считает, что московский клуб способен бороться за чемпионство.

– После первой части сезона у «Динамо» было второе место, два очка до «Зенита». Чувствовалось, что могли закончить еще выше?

– Стараемся побеждать в каждом матче, подниматься все выше. Рано делать выводы, займемся этим в конце чемпионата.

– Захарян говорил, что «Зенит» в матче с «Динамо» ничем не удивил. Согласен?

– Да. Даже в проигранном в Санкт-Петербурге матче (1:4) могли рассчитывать на большее. В Москве же игра была равной. Любая команда могла победить.

– Считаешь, «Динамо» готово к чемпионству?

– Думаю, в целом предпосылки для этого есть. Мы сейчас выступаем лучше, чем в прошлом сезоне. И стремимся к высоким целям. Приобретение Смолова нам очень полезно. Он нам поможет, будет забивать.

Много слышал о Федоре от Каборе – оба играли в «Краснодаре». Шарль описывал Смолова как позитивного человека и хорошего друга, всегда в отличном настроении. И, конечно, он очень сильный игрок.