Н’Жи и Скопинцев восстановились от травм

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности Дмитрия Скопинцева и Клинтона Н’Жи к матчу 21-го тура РПЛ против «Тамбова». Игроки восстановились от травм.

«Скопинцев полностью тренируется с командой, прошел весь недельный цикл. Его появление возможно в матче с «Тамбовом». Примем решение позже.

Клинтон с четверга, 4 марта, начал тренироваться с командой. Он вряд ли выйдет с «Тамбовом» в основе, но, вполне вероятно, выйдет на замену», – сказал Шварц.