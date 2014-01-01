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Н’Жи: «Не чувствую давления со стороны из-за игры в РПЛ. Пока мы в безопасности – все окей»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи не чувствует давления из-за игры в России

«Остаюсь ли в России на следующий сезон? Впереди у нас три важных игры, дальше посмотрим. Этот сезон для нас удачно складывается, выиграем Кубок — это будет даже отличным сезоном. Да и почему бы нам не завершить сезон на втором месте?

Давление со стороны из-за того, что я играю в РПЛ? Нет, такого нет. Пока мы в безопасности — всe окей. Лично я себя чувствую в безопасности. Отстранение клубов РПЛ от еврокубков? Это трудный момент для нас. Надеюсь, что-то поменяется. Если нет — будем общаться с клубом и искать лучшее решение», – сказал Н’Жи.

  • Н'Жи отдал 2 ассиста и забил 1 гол в 17 матчах сезона РПЛ.
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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