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Н’Жи: «Россия должна была пройти Польшу в отборе ЧМ-2022»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи считает, что сборная России обыграла бы Польшу в отборе ЧМ-2022.

  • Сборная Польши прошла в стыковом матче Швецию и вышла на ЧМ-2022.
  • Турнир состоится в ноябре-декабре.
  • В полуфинале стыков Польша должна была сыграть с Россией, но ее отстранили.

— Ты следил за сборной России в отборе на ЧМ?

— Ради интереса посмотрел несколько игр. Могу отметить: Захарян и Тюкавин показывают именно то, что я вижу в «Динамо». Это молодые парни, которые упорно работают, растут. Заха и Тюка точно помогут сборной России в будущем.

А про отбор — как я считал, Польшу ваша сборная пройти должна была.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11883

    ВетеR 3 часа назад

    посмотрел пару игр , но считал, что должны пройти)
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