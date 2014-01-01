Варела – Н’Жи: «Я люблю тебя! Ты мой кумир!»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела восхитился одноклубником Клинтоном Н'Жи после победы над «Аланией» (3:0) в 1/2 финала Кубка России.

«Клинтон, ты мой кумир! Я люблю тебя!» – сказал Варела после матча, проходя мимо микст-зоны.

Н'Жи отдал 2 ассиста и забил 1 гол в 17 матчах сезона РПЛ.

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?