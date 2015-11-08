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    Карим Лариби - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Карим
    Фамилия Лариби
    Команда Чезена
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 1991 (31 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2016 1' -57' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Болонья (Болонья)
    20.01.2016 81' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    16.01.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    10.01.2016 Был в запасе Интер (Милан) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    06.01.2016 1' -60' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.12.2015 1' -68' Верона (Верона) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    06.12.2015 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    30.11.2015 1' -72' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    22.11.2015 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    08.11.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Карпи (Карпи)
    01.11.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    28.10.2015 81' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Ювентус (Турин)
    25.10.2015 1' -71' Милан (Милан) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.10.2015 71' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Лацио (Рим)
    04.10.2015 71' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    27.09.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Кьево (Верона)
    23.09.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    20.09.2015 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    13.09.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    29.08.2015 80' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
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