Карим Лариби - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Лариби
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Лариби
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2016
|1' -57'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|20.01.2016
|81' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Торино (Турин)
|16.01.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.01.2016
|1' -60'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.12.2015
|1' -68'
|Верона (Верона)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.12.2015
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.11.2015
|1' -72'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Карпи (Карпи)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.10.2015
|81' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|25.10.2015
|1' -71'
|Милан (Милан)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.10.2015
|71' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Лацио (Рим)
|04.10.2015
|71' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Кьево (Верона)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|29.08.2015
|80' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)