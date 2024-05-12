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Закария Баккали - статистика

Завершил карьеру
26 января 1996 (30)
#11 | Нападающий
164 см
Бельгия | Марокко
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
18
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
12.05.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Хераклес
0 : 5
05.05.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
28.04.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
13.04.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
3 : 2
07.04.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
04.04.2024
Алмере Сити
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
30.03.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
09.03.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
02.03.2024
РКС Ваалвейк
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
3 : 0
03.02.2024
РКС Ваалвейк
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
27.01.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Аякс
4 : 1
21.01.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
12.01.2024
Хераклес
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
1 : 1
16.12.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
1 : 0
10.12.2023
РКС Ваалвейк
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
2 : 3
06.12.2023
Аякс
1' - 59'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
02.12.2023
Экселсиор
57' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Зволле
1 : 2
25.11.2023
РКС Ваалвейк
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
11.11.2023
Гоу Эхед Иглс
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
04.11.2023
Фейеноорд
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
2 : 0
28.10.2023
РКС Ваалвейк
63' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
1 : 0
07.10.2023
РКС Ваалвейк
1' - 52'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
24.09.2023
Твенте
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Витесс
0 : 2
16.09.2023
РКС Ваалвейк
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
РКС Ваалвейк
0 : 4
02.09.2023
ПСВ
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
26.08.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
РКС Ваалвейк
1 : 3
20.08.2023
АЗ Алкмаар
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
3 : 1
12.08.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
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