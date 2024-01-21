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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - РКС Ваалвейк
Аякс - РКС Ваалвейк: обзор матча 21 января 2024
Аякс
21.01.2024, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
4 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
9'
Б. Бробби
35'
Б. Бробби
64'
К. Хлинссон
87'
С. Бергейс
15'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - РКС Ваалвейк
ГОЛ! 4:1!
С. Бергейс
Пас отдал
К. Форбш
87'
Замена
Д. Банел
️️️️
Б. Бробби
82'
82'
Замена
Д. Мин
️️️️
Д. Клеонис
82'
Замена
I. Takidine
️️️️
М. Сентьенс
Замена
К. Форбш
️️️️
К. Хлинссон
79'
76'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
М. Крамер
76'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
А. Мейерс
Пенальти не реализован!
Б. Бробби
70'
ГОЛ! 3:1!
К. Хлинссон
Пас отдал
А. Марта
64'
62'
Замена
К. Локеса
️️️️
Ю. Леливелд
Замена
А. Гаеи
️️️️
Т. Гуджер
53'
Желтая карточка
Б. Тахирович
38'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бробби
Пас отдал
К. Тэйлор
35'
15'
ГОЛ! 1:1!
М. Крамер
ГОЛ! 1:0!
Б. Бробби
Пас отдал
С. Бергвейн
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
(К)
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Крис Локеса
АП
33
Рувен Нимейер
АП
20
Ilias Takidine
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
4-3-2-1
1
Рамай
42
Марта
2
Ренш
21
Хато
47
Гуджер
4
Тахирович
24
Тэйлор
23
Бергейс
34
Бергвейн
14
Хлинссон
9
Бробби
3-3-2-1-1
1
Вессен
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
2
Леливелд
3
Гаари
80
Ремерато
4
Адевойе
5
Укили
20
Сентьенс
10
Клеонис
29
Крамер
47
Гуджер
3
Гаеи
3
Гаеи
47
Гуджер
9
Бробби
34
Банел
34
Банел
9
Бробби
14
Хлинссон
9
Форбш
9
Форбш
14
Хлинссон
14
Мейерс
5
Лутонда
5
Лутонда
14
Мейерс
2
Леливелд
5
Локеса
5
Локеса
2
Леливелд
29
Крамер
33
Нимейер
33
Нимейер
29
Крамер
20
Сентьенс
20
20
20
Сентьенс
10
Клеонис
9
Мин
9
Мин
10
Клеонис
Остались в запасе
Аякс
РКС Ваалвейк
1
Джей Гортер
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
10
Филип Стеванович
ЛВ
11
Закария Баккали
ЛВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
10
Филип Стеванович
ЛВ
11
Закария Баккали
ЛВ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Аякс - РКС Ваалвейк
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
8
11
Офсайды
0
1
Количество передач
733
340
Сейвы
4
3
Точность передач %
90
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
2.46
1.66
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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