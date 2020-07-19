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Серро
Себастьян Кристофоро
Статистика
€ 75 тыс
Себастьян Кристофоро - статистика
Серро
23 августа 1993 (33), Монтевидео
#41 | Полузащитник
174 см
Уругвай | Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
4 : 0
19.07.2020
Эйбар
1' - 78'
Испания. Примера, 37 тур
Эйбар
3 : 1
16.07.2020
Вальядолид
80' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
0 : 2
12.07.2020
Эйбар
1' - 77'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
0 : 0
09.07.2020
Леганес
62' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
1 : 0
06.07.2020
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эйбар
0 : 2
02.07.2020
Осасуна
1' - 59'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 2
28.06.2020
Эйбар
66' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эйбар
1 : 0
25.06.2020
Валенсия
79' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
1 : 1
20.06.2020
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
2 : 2
17.06.2020
Атлетик
90' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Реал
3 : 1
14.06.2020
Эйбар
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
1 : 2
10.03.2020
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1 : 2
07.03.2020
Мальорка
1' - 76'
Испания. Примера, 26 тур
Эйбар
3 : 0
29.02.2020
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Барселона
5 : 0
22.02.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
2 : 1
07.02.2020
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
1 : 1
02.02.2020
Бетис
84' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 0
26.01.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
2 : 0
18.01.2020
Атлетико
74' - 90'
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