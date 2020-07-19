Статистика по турнирам

Уругвай. Примера 2026 Аргентина. Примера 2025 Копа Судамерикана 2025 Кубок Либертадорес 2025 Кубок Либертадорес 2024 Уругвай. Примера 2024 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Испания. Примера 2013/2014 Лига Европы 2013/2014