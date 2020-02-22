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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эйбар
Барселона - Эйбар: обзор матча 22 февраля 2020
Барселона
22.02.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 25 тур
5 : 0
Завершен
Эйбар
14'
Л. Месси
37'
Л. Месси
40'
Л. Месси
87'
Л. Месси
89'
Артур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эйбар
ГОЛ! 5:0!
Артур
89'
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
87'
85'
Желтая карточка
П. Диоп
64'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
40'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Видаль
37'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
33
Нето
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
23
Фирпо
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Артур
23
Видаль
10
Месси
7
Гризманн
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Арбилья
20
Бургос
23
Техеро
3
Анхель
18
Диоп
8
Экспозито
8
Эскаланте
14
Орельяна
14
Инуи
9
Энрих
Остались в запасе
Барселона
Эйбар
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Серхио Акьем
ЛЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Серхио Акьем
ЛЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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