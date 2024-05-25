Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Немчанинов - статистика

Завершил карьеру
27 января 1990 (36), Киев
#23 | Защитник
190 см
Украина
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Минай
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Минай
1 : 1
22.04.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Минай
1 : 3
17.04.2024
Динамо К
1' - 90'
27'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Минай
2 : 3
08.04.2024
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Минай
2 : 2
31.03.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
ЛНЗ
1 : 2
23.03.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Шахтер
2 : 0
12.03.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Заря
2 : 0
07.03.2024
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Днепр-1
1 : 1
25.02.2024
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Минай
0 : 1
25.11.2023
Кривбасс
1' - 90'
55'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
2 : 0
10.11.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Минай
0 : 0
05.11.2023
Ворскла
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Минай
0 : 0
29.10.2023
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Черноморец
3 : 0
21.10.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Рух
0 : 0
08.10.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Минай
0 : 1
01.10.2023
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Полесье
2 : 1
23.09.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
1 : 1
16.09.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Минай
1 : 4
02.09.2023
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Минай
1 : 1
27.08.2023
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
1 : 0
19.08.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Минай
1 : 1
13.08.2023
Днепр-1
1' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
3
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+