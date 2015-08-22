Сергей Гаранжа - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Гаранжа
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Гаранжа
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -72'
|Тамбов (Тамбов)
|5:0
|Чертаново (Москва)
|53'
|01.11.2015
|1' -78'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Тамбов (Тамбов)
|25.10.2015
|1' -81'
|Энергомаш (Белгород)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|18.10.2015
|1' -80'
|Тамбов (Тамбов)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|55'
|11.10.2015
|76' -90'
|Орел (Орел)
|0:3
|Тамбов (Тамбов)
|04.10.2015
|1' -71'
|Тамбов (Тамбов)
|2:2
|Локомотив (Лиски)
|27.09.2015
|46' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|2:1
|Тамбов (Тамбов)
|07.09.2015
|1' -64'
|Тамбов (Тамбов)
|2:0
|Витязь (Подольск)
|31.08.2015
|65' -90'
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|22.08.2015
|66' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Авангард (Курск)
|17.08.2015
|68' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Тамбов (Тамбов)
|11.08.2015
|60' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит (Пенза)
|03.08.2015
|1' -87'
|Тамбов (Тамбов)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)
|28.07.2015
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|20.07.2015
|1' -81'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Рязань (Рязань)