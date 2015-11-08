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Сергей Гаранжа - статистика

Завершил карьеру
14 января 1995 (31)
#97 | Полузащитник
178 см | 68 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тамбов
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Тамбов
5 : 0
08.11.2015
Чертаново
1' - 72'
53'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Зенит
0 : 0
01.11.2015
Тамбов
1' - 78'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Энергомаш
1 : 1
25.10.2015
Тамбов
1' - 81'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Тамбов
2 : 1
18.10.2015
Торпедо
1' - 80'
55'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Орел
0 : 3
11.10.2015
Тамбов
76' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Тамбов
2 : 2
04.10.2015
Локомотив
1' - 71'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Металлург Л
2 : 1
27.09.2015
Тамбов
46' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Тамбов
2 : 0
07.09.2015
Витязь
1' - 64'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Калуга
1 : 1
31.08.2015
Тамбов
65' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Тамбов
3 : 1
22.08.2015
Авангард
66' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Чертаново
0 : 1
17.08.2015
Тамбов
68' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Тамбов
0 : 0
11.08.2015
Зенит
60' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Тамбов
1 : 0
03.08.2015
Энергомаш
1' - 87'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Торпедо
1 : 1
28.07.2015
Тамбов
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Тамбов
0 : 0
20.07.2015
Рязань
1' - 81'
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