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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Витязь
Тамбов - Витязь: обзор матча 07 сентября 2015
Тамбов
07.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
2 : 0
Завершен
Витязь
2'
Р. Григорян
51'
А. Аверьянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Витязь
Желтая карточка
А. Аверьянов
81'
Замена
А. Зяблов
️️️️
О. Чернышов
79'
76'
Замена
В. Чувилов
️️️️
А. Киреев
71'
Вторая желтая
А. Крючков
67'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
И. Енин
Замена
А. Часовских
️️️️
Н. Андреев
67'
65'
Замена
Н. Голуб
️️️️
М. Погонин
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Гаранжа
64'
Замена
С. Коротков
️️️️
И. Спицын
62'
57'
Желтая карточка
А. Новиков
56'
Замена
И. Бояров
️️️️
А. Юрьев
Вторая желтая
Д. Поярков
53'
ГОЛ! 2:0!
А. Аверьянов
51'
46'
Замена
Е. Воронин
️️️️
Б. Ващенко
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Р. Григорян
46'
Желтая карточка
Д. Поярков
44'
42'
Желтая карточка
Б. Ващенко
25'
Желтая карточка
А. Крючков
ГОЛ! 1:0!
Р. Григорян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
31
Сергей Васильев
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
25
Алексей Храпов
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
15
Антон Новиков
ЦЗ
94
Богдан Ващенко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
22
Антон Киреев
АП
18
Александр Юрьев
ЦФ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
37
Александр Зяблов
ЦП
9
Артем Архипов
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
68
Виктор Свистунов
ЦФ
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
8
Виктор Чувилов
ОП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Иван Борисов
ЦФ
19
Игорь Бояров
ЦФ
3-5-2
1
Гавиловский
19
Михалев
81
Зимулька
22
Рыбин
18
Спицын
25
Поярков
28
Григорян
97
Гаранжа
21
Андреев
31
Васильев
7
Чернышов
4-1-2-1-2
18
Исупов
94
Ващенко
17
Кулешов
15
Новиков
25
Храпов
35
Енин
10
Погонин
10
Саламатов
22
Киреев
21
Крючков
18
Юрьев
18
Спицын
20
Коротков
20
Коротков
18
Спицын
97
Гаранжа
9
Архипов
9
Архипов
97
Гаранжа
21
Андреев
15
Часовских
15
Часовских
21
Андреев
7
Чернышов
37
Зяблов
37
Зяблов
7
Чернышов
28
Григорян
11
Аверьянов
11
Аверьянов
28
Григорян
35
Енин
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
35
Енин
10
Погонин
21
Голуб
21
Голуб
10
Погонин
18
Юрьев
19
Бояров
19
Бояров
18
Юрьев
22
Киреев
8
Чувилов
8
Чувилов
22
Киреев
94
Ващенко
37
Воронин
37
Воронин
94
Ващенко
Остались в запасе
Тамбов
Витязь
68
Виктор Свистунов
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
27
Иван Борисов
ЦФ
16
Александр Малыгин
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Остались в запасе
68
Виктор Свистунов
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
27
Иван Борисов
ЦФ
16
Александр Малыгин
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Статистика матча Тамбов - Витязь
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Тамбов
Витязь
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2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
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2022.05.31 22:52
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