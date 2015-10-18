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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Торпедо
Тамбов - Торпедо: обзор матча 18 октября 2015
Тамбов
18.10.2015, воскресенье, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
14'
Р. Григорян
51'
Р. Григорян
88'
С. Шустиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Торпедо
90'
+1
Желтая карточка
Н. Погребняк
90'
+1
Желтая карточка
А. Ширяев
88'
ГОЛ! 2:1!
С. Шустиков
Замена
С. Шабанов
️️️️
О. Чернышов
87'
Замена
Н. Андреев
️️️️
А. Баев
80'
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Гаранжа
80'
70'
Замена
К. Павлов
️️️️
Ю. Петраков
Замена
М. Тыняный
️️️️
Р. Григорян
70'
62'
Желтая карточка
Ф. Дворецков
Замена
М. Сопин
️️️️
А. Зяблов
60'
59'
Вторая желтая
Д. Соколов
55'
Желтая карточка
Д. Соколов
Желтая карточка
С. Гаранжа
55'
52'
Желтая карточка
Ю. Петраков
ГОЛ! 2:0!
Р. Григорян
51'
46'
Замена
А. Степанов
️️️️
К. Кертанов
46'
Замена
А. Ширяев
️️️️
Е. Ежов
Желтая карточка
И. Лаврухин
38'
28'
Желтая карточка
С. Шумейко
Пенальти не реализован!
Р. Григорян
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Григорян
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Юрий Петраков
ПП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
91
Максим Сопин
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
6
Константин Павлов
ЦП
95
Даниил Савичев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
4-4-1-1
1
Гавиловский
4
Лаврухин
19
Михалев
81
Зимулька
22
Рыбин
37
Зяблов
18
Спицын
28
Григорян
97
Гаранжа
7
Чернышов
21
Баев
4-4-1-1
31
Багаутдинов
2
Шумейко
28
Погребняк
6
Шустиков
66
Ежов
77
Петраков
57
Подкорытов
22
Дворецков
25
Соколов
18
Кертанов
77
Тюпиков
97
Гаранжа
9
Архипов
9
Архипов
97
Гаранжа
28
Григорян
3
Тыняный
3
Тыняный
28
Григорян
7
Чернышов
3
Шабанов
3
Шабанов
7
Чернышов
37
Зяблов
91
Сопин
91
Сопин
37
Зяблов
21
Баев
21
Андреев
21
Андреев
21
Баев
77
Петраков
6
Павлов
6
Павлов
77
Петраков
18
Кертанов
30
Степанов
30
Степанов
18
Кертанов
66
Ежов
4
Ширяев
4
Ширяев
66
Ежов
Остались в запасе
Тамбов
Торпедо
20
Сергей Коротков
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
95
Даниил Савичев
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
89
Никита Игнатов
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
20
Сергей Коротков
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
89
Никита Игнатов
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Тамбов - Торпедо
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ксенафонтов
(Ступино, Московская область)
Стадион:
Спартак
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