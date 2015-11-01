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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Тамбов
Зенит - Тамбов: обзор матча 01 ноября 2015
Зенит
01.11.2015, воскресенье, 14:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
0 : 0
Завершен
Тамбов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Тамбов
Желтая карточка
Е. Захаров
90'
Замена
Д. Булатов
️️️️
С. Туктаров
90'
Замена
А. Цыбиков
️️️️
Е. Захаров
90'
Замена
А. Адамян
️️️️
Д. Зинович
84'
81'
Замена
М. Тыняный
️️️️
О. Чернышов
78'
Замена
М. Петров
️️️️
С. Гаранжа
70'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Р. Григорян
Замена
А. Аброскин
️️️️
А. Маматюк
60'
55'
Замена
Н. Андреев
️️️️
М. Сопин
55'
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Баев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
8
Владимир Еремеев
ЛП
23
Евгений Захаров
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
91
Максим Сопин
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
20
Александр Молчанов
ЦП
21
Денис Булатов
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
17
Максим Петров
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
15
Андрей Часовских
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
4-4-2
16
Букиевский
13
Туктаров
99
Барышников
25
Ревякин
94
Муромцев
8
Еремеев
23
Захаров
10
Маматюк
38
Зинович
16
Хазов
11
Бикчантаев
3-5-1-1
1
Гавиловский
22
Рыбин
19
Михалев
81
Зимулька
91
Сопин
18
Спицын
97
Гаранжа
31
Васильев
28
Григорян
7
Чернышов
21
Баев
13
Туктаров
21
Булатов
21
Булатов
13
Туктаров
38
Зинович
31
Адамян
31
Адамян
38
Зинович
23
Захаров
14
Цыбиков
14
Цыбиков
23
Захаров
10
Маматюк
11
Аброскин
11
Аброскин
10
Маматюк
21
Баев
15
Часовских
15
Часовских
21
Баев
97
Гаранжа
17
Петров
17
Петров
97
Гаранжа
7
Чернышов
3
Тыняный
3
Тыняный
7
Чернышов
28
Григорян
11
Аверьянов
11
Аверьянов
28
Григорян
91
Сопин
21
Андреев
21
Андреев
91
Сопин
Остались в запасе
Зенит
Тамбов
14
Артем Леднев
ЦЗ
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
20
Александр Молчанов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
20
Сергей Коротков
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
14
Артем Леднев
ЦЗ
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
20
Александр Молчанов
ЦП
Остались в запасе
20
Сергей Коротков
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Ирышков
Статистика матча Зенит - Тамбов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Первомайский
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