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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Авангард
Тамбов - Авангард: обзор матча 22 августа 2015
Тамбов
22.08.2015, суббота, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
3 : 1
Завершен
Авангард
8'
Р. Григорян
76'
С. Васильев
81'
О. Чернышов
59'
Р. Паштов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Авангард
Желтая карточка
С. Коротков
86'
ГОЛ! 3:1!
О. Чернышов
81'
Замена
С. Коротков
️️️️
Д. Поярков
77'
ГОЛ! 2:1!
С. Васильев
76'
Замена
В. Свистунов
️️️️
И. Спицын
73'
70'
Вторая желтая
А. Войнов
66'
Желтая карточка
А. Войнов
Замена
С. Гаранжа
️️️️
А. Архипов
66'
63'
Замена
К. Пушкин
️️️️
П. Есиков
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Р. Григорян
59'
59'
ГОЛ! 1:1!
Р. Паштов
Замена
О. Чернышов
️️️️
А. Зяблов
55'
53'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Сойников
46'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
А. Мотов
31'
Желтая карточка
А. Форопонов
26'
Желтая карточка
И. Юрганов
ГОЛ! 1:0!
Р. Григорян
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
9
Артем Архипов
ЦФ
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
57
Денис Сойников
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Руслан Паштов
ПП
10
Артем Мотов
ЦФ
15
Павел Есиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
68
Виктор Свистунов
ЦФ
21
Алексей Баев
ЦФ
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
11
Артем Жмакин
ЦП
27
Кирилл Пушкин
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
3-5-1-1
1
Гавиловский
19
Михалев
81
Зимулька
22
Рыбин
18
Спицын
31
Васильев
25
Поярков
28
Григорян
21
Андреев
37
Зяблов
9
Архипов
3-2-2-1-2
90
Жидеев
29
Хайманов
22
Войнов
53
Юрганов
71
Мастерной
19
Форопонов
77
Паштов
57
Сойников
17
Синяев
15
Есиков
10
Мотов
18
Спицын
68
Свистунов
68
Свистунов
18
Спицын
25
Поярков
20
Коротков
20
Коротков
25
Поярков
28
Григорян
11
Аверьянов
11
Аверьянов
28
Григорян
9
Архипов
97
Гаранжа
97
Гаранжа
9
Архипов
37
Зяблов
7
Чернышов
7
Чернышов
37
Зяблов
15
Есиков
27
Пушкин
27
Пушкин
15
Есиков
10
Мотов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
10
Мотов
57
Сойников
11
Носов
11
Носов
57
Сойников
Остались в запасе
Тамбов
Авангард
21
Алексей Баев
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
7
Владимир Горчаков
ЦП
11
Артем Жмакин
ЦП
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
16
Виктор Сулоев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
21
Алексей Баев
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
7
Владимир Горчаков
ЦП
11
Артем Жмакин
ЦП
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
16
Виктор Сулоев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Тамбов - Авангард
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
Спартак
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