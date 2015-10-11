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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Орел - Тамбов
Орел - Тамбов: обзор матча 11 октября 2015
Орел
11.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
0 : 3
Завершен
Тамбов
55'
А. Зяблов
64'
А. Рыбин
90'
О. Чернышов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орел - Тамбов
90'
Замена
В. Свистунов
️️️️
О. Чернышов
90'
ГОЛ! 0:3!
О. Чернышов
Замена
И. Труханский
️️️️
А. Мирошкин
87'
86'
Замена
С. Шабанов
️️️️
И. Спицын
78'
Замена
М. Тыняный
️️️️
Р. Григорян
76'
Замена
С. Гаранжа
️️️️
А. Зяблов
Замена
М. Серегин
️️️️
А. Погожев
74'
71'
Замена
М. Сопин
️️️️
И. Лаврухин
Желтая карточка
С. Полосин
70'
Замена
Е. Ручкин
️️️️
И. Вознесенский
69'
Замена
Н. Чунихин
️️️️
Р. Суродин
64'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Рыбин
Желтая карточка
А. Погожев
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Зяблов
42'
Желтая карточка
А. Баев
Желтая карточка
И. Вознесенский
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
1
Роман Клюкин
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
11
Андрей Погожев
ЦП
14
Михаил Рыжов
ЦП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Тамбов
1
Александр Баженов
ВР
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Орел
35
Никита Макеев
ВР
17
Михаил Пашкин
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
17
Никита Чунихин
ЦП
96
Иван Труханский
ЦФ
15
Максим Серегин
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
91
Максим Сопин
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
68
Виктор Свистунов
ЦФ
4-1-4-1
1
Клюкин
3
Полосин
15
Васюков
5
Федяев
2
Гришин
19
Солнцев
11
Погожев
7
Вознесенский
20
Суродин
14
Рыжов
10
Мирошкин
4-4-1-1
1
Баженов
22
Рыбин
81
Зимулька
19
Михалев
4
Лаврухин
28
Григорян
18
Спицын
25
Поярков
37
Зяблов
7
Чернышов
21
Баев
10
Мирошкин
96
Труханский
96
Труханский
10
Мирошкин
11
Погожев
15
Серегин
15
Серегин
11
Погожев
7
Вознесенский
99
Ручкин
99
Ручкин
7
Вознесенский
20
Суродин
17
Чунихин
17
Чунихин
20
Суродин
28
Григорян
3
Тыняный
3
Тыняный
28
Григорян
18
Спицын
3
Шабанов
3
Шабанов
18
Спицын
7
Чернышов
68
Свистунов
68
Свистунов
7
Чернышов
4
Лаврухин
91
Сопин
91
Сопин
4
Лаврухин
37
Зяблов
97
Гаранжа
97
Гаранжа
37
Зяблов
Остались в запасе
Орел
Тамбов
17
Михаил Пашкин
ОП
35
Никита Макеев
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
20
Сергей Коротков
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
17
Михаил Пашкин
ОП
35
Никита Макеев
ВР
Остались в запасе
20
Сергей Коротков
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Статистика матча Орел - Тамбов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
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