Дмитрий Чванов - статистика
#73 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чванов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чванов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Томь (Томск)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|2:2
|Оренбург (Оренбург)
|03.05.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:3
|Оренбург (Оренбург)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|06.04.2015
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|29.03.2015
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|18.11.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|14.11.2014
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|19.10.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Оренбург (Оренбург)
|11.10.2014
|35' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:2
|Оренбург (Оренбург)
|29.09.2014
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)