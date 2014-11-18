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    Дмитрий Чванов - статистика

    #73 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Чванов
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 августа 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Вес 79
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе Тосно (Тосно) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    24.05.2015 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Томь (Томск)
    16.05.2015 Был в запасе Сокол (Саратов) 2:2 Оренбург (Оренбург)
    03.05.2015 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:3 Оренбург (Оренбург)
    25.04.2015 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 0:2 Луч (Владивосток)
    19.04.2015 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:0 Оренбург (Оренбург)
    12.04.2015 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Енисей (Красноярск)
    06.04.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    29.03.2015 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:0 Оренбург (Оренбург)
    18.11.2014 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Шинник (Ярославль)
    14.11.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    08.11.2014 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    02.11.2014 Был в запасе Томь (Томск) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    25.10.2014 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Сокол (Саратов)
    19.10.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:3 Оренбург (Оренбург)
    11.10.2014 35' -90' Оренбург (Оренбург) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    05.10.2014 Был в запасе Луч (Владивосток) 2:2 Оренбург (Оренбург)
    29.09.2014 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 0:1 Крылья Советов (Самара)
    20.09.2014 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 Оренбург (Оренбург)
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