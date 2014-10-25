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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Сокол
Оренбург - Сокол: обзор матча 25 октября 2014
Оренбург
25.10.2014, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
3'
В. Парняков
80'
Д. Хубаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Сокол
Замена
А. Хазов
️️️️
А. Друзин
87'
Замена
М. Шогенов
️️️️
В. Парняков
81'
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хубаев
Желтая карточка
И. Коронов
68'
64'
Желтая карточка
А. Дутов
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
64'
60'
Замена
А. Сапожков
️️️️
А. Коротаев
46'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
Е. Павлов
Замена
С. Бреев
️️️️
М. Яковлев
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Парняков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
10
Артем Сапожков
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
10
Михаил Козлов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
15
Андреев
10
Парняков
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
9
Яковлев
30
Друзин
14
Коронов
14
Аппаев
4-1-1-1-3
91
Скорняков
27
Молодцов
20
Столяренко
29
Горбатюк
3
Сурков
66
Дутов
2
Хубаев
88
Маркелов
18
Павлов
11
Дегтярев
24
Коротаев
10
Парняков
8
Шогенов
8
Шогенов
10
Парняков
9
Яковлев
23
Бреев
23
Бреев
9
Яковлев
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
30
Друзин
16
Хазов
16
Хазов
30
Друзин
18
Павлов
10
Агапцев
10
Агапцев
18
Павлов
24
Коротаев
10
Сапожков
10
Сапожков
24
Коротаев
Остались в запасе
Оренбург
Сокол
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
9
Никита Имуллин
ОП
31
Сергей Барсуков
ВР
10
Михаил Козлов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
Остались в запасе
9
Никита Имуллин
ОП
31
Сергей Барсуков
ВР
10
Михаил Козлов
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Оренбург - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Газовик
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