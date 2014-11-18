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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Шинник
Оренбург - Шинник: обзор матча 18 ноября 2014
Оренбург
18.11.2014, вторник, 13:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
28'
М. Шогенов
36'
П. Деобальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Шинник
87'
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Деобальд
Желтая карточка
В. Афонин
83'
Замена
А. Хазов
️️️️
С. Бреев
83'
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Парняков
74'
Желтая карточка
И. Климов
71'
Замена
А. Друзин
️️️️
М. Шогенов
61'
47'
Желтая карточка
И. Подоляк
38'
Замена
И. Подоляк
️️️️
Р. Войдель
36'
ГОЛ! 1:1!
П. Деобальд
34'
Желтая карточка
Н. Тимошин
28'
Желтая карточка
А. Ламанж
ГОЛ! 1:0!
М. Шогенов
28'
23'
Желтая карточка
С. Самодин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Артур Рылов
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
49
Иван Зынин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
80
Климов
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
8
Шогенов
23
Бреев
14
Коронов
14
Аппаев
3-4-2-1
1
Малышев
33
Ламанж
40
Тимошин
33
Гапон
10
Рылов
7
Маляров
56
Гриднев
20
Войдель
23
Горбатенко
57
Деобальд
22
Самодин
8
Шогенов
30
Друзин
30
Друзин
8
Шогенов
10
Парняков
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Парняков
23
Бреев
16
Хазов
16
Хазов
23
Бреев
20
Войдель
20
Подоляк
20
Подоляк
20
Войдель
57
Деобальд
92
Щадин
92
Щадин
57
Деобальд
Остались в запасе
Оренбург
Шинник
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
49
Иван Зынин
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
49
Иван Зынин
ЦЗ
31
Денис Пчелинцев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Оренбург - Шинник
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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