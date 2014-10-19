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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Оренбург
Химик - Оренбург: обзор матча 19 октября 2014
Химик
19.10.2014, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
0 : 3
Завершен
Оренбург
31'
И. Коронов
56'
И. Коронов (П)
74'
В. Афонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Оренбург
Желтая карточка
А. Самсонов
90'
+1
Желтая карточка
И. Кузьмичев
89'
84'
Замена
А. Хазов
️️️️
И. Коронов
79'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Друзин
74'
ГОЛ! 0:3!
В. Афонин
Замена
А. Касьян
️️️️
С. Шустиков
73'
69'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
Замена
Д. Шилов
️️️️
Е. Чернов
63'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
П. Карасев
61'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
И. Столбовой
61'
Желтая карточка
М. Тагилов
56'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Коронов
Желтая карточка
С. Шустиков
55'
51'
Желтая карточка
Д. Андреев
46'
Замена
А. Воронкин
️️️️
С. Бреев
31'
ГОЛ! 0:1!
И. Коронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
40
Младен Божович
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
77
Руслан Паштов
ПП
33
Александр Еркин
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
3-3-1-3
40
Божович
6
Шустиков
4
Тагилов
14
Джикия
23
Чернов
18
Карасев
44
Самсонов
77
Паштов
24
Столбовой
98
Ильин
33
Еркин
3-3-3-1
73
Чванов
10
Парняков
58
Ойеволе
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
23
Бреев
30
Друзин
14
Аппаев
24
Столбовой
39
Умарбаев
39
Умарбаев
24
Столбовой
18
Карасев
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
18
Карасев
23
Чернов
9
Шилов
9
Шилов
23
Чернов
6
Шустиков
19
Касьян
19
Касьян
6
Шустиков
30
Друзин
9
Яковлев
9
Яковлев
30
Друзин
23
Бреев
3
Воронкин
3
Воронкин
23
Бреев
14
Коронов
16
Хазов
16
Хазов
14
Коронов
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
Остались в запасе
Химик
Оренбург
16
Дмитрий Гавриков
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
16
Дмитрий Гавриков
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Артем Москвин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Химик - Оренбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Химик
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