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Локомотив
Кристиан Рамирес
Новости
€ 1,50 млн
Кристиан Рамирес - новости
Локомотив
12 августа 1994 (32), Санто Доминго
#2 | Защитник
171 см
Эквадор | Россия
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Публикации
Игрок «Локомотива» просит сумму в размере 10 месячных окладов за расторжение контракта
26 августа
Рамирес прокомментировал будущее в «Локомотиве»
6 июля
«Локо» пытается разорвать контракт с легионером, но не получается
23 июня
3
13 футболистов могут летом покинуть «Локомотив»
2 апреля
5
«Локомотив» летом может избавиться от двух легионеров
20 марта
2
Новобранец «Локомотива» заявил о желании победить в РПЛ в этом сезоне
2025.07.28 10:46
3
Фото
«Локомотив» объявил о трансфере бывшего защитника «Краснодара»
2025.07.26 17:46
2
Экс-латераль «Краснодара» прошел медосмотр для «Локомотива»
2025.07.26 12:11
«Локомотив» подпишет экс-латераля «Краснодара»
2025.07.25 20:37
3
«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом
2024.01.28 17:00
42
«Краснодар» объявил об уходе Рамиреса
2023.07.14 11:25
2
Игрок «Краснодара» прошел медосмотр в «Ференцвароше» Черчесова
2023.07.13 16:24
2
«Ференцварош» Черчесова купит защитника «Краснодара» в четыре раза дешевле его рыночной стоимости
2023.07.10 21:47
3
«Ференцварош» Черчесова согласовал трансфер игрока «Краснодара» за 2 миллиона
2023.07.10 15:28
2
Три европейских клуба заинтересованы в Рамиресе из «Краснодара»
2023.07.01 19:00
2
Рамирес: «Думаю, покину «Краснодар» летом»
2023.05.28 09:00
1
Четыре футболиста «Краснодара» не сыграют с «Зенитом» по решению тренера
2023.05.13 13:46
4
Фото
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.04.17 12:57
4
Защитник «Краснодара» Рамирес получил предложения из двух стран Европы
2023.03.27 20:57
Фото
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.03.13 12:00
2
Рамирес назвал три блюда русской кухни, которые ему нравятся больше всего
2023.01.23 15:55
Рамирес: «Если «Краснодар» выиграет РПЛ, я завершу карьеру»
2023.01.23 10:57
2
Клуб из Примеры хочет арендовать Рамиреса у «Краснодара»
2022.12.26 19:12
«Накажем Рамиреса». Сторожук – после ничьей «Краснодара» с «Факелом»
2022.11.05 19:12
5
Рамирес: «Я русский! Водку не пью, но мне нравится борщ»
2022.08.15 20:16
5
Рамирес объяснил, зачем прерывал контракт с «Краснодаром»
2022.08.15 18:14
1
Фото
Игроки «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» – в сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.08.08 22:52
1
Эквадорский защитник «Краснодара» Рамирес оформил Fan ID: «Никаких проблем не возникло»
2022.07.11 15:51
2
Рамирес: «Краснодар» при Фарке боролся бы за чемпионство с «Зенитом»
2022.07.04 15:10
3
Кайо, Рамирес и Кордоба планируют вернуться в «Краснодар»
2022.05.23 12:59
4
1
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