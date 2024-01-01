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Кайо, Рамирес и Кордоба планируют вернуться в «Краснодар»

Летом в «Краснодар» могут вернуться несколько легионеров.

Клуб работает над возвращением Кайо, Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы.

Также планируется назначение нового главного тренера. Решение на этот счет совет директоров должен принять в ближайшие дни.

  • «Краснодар» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • В марте клуб приостановил контракты со всеми легионерами из дальнего зарубежья.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 12:59
Комментарии3
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    Рейтинг: +22723

    JTherry 32 минуты назад

    "Кайо, Рамирес и Кордоба планируют вернуться..."
    хотеть то они, может, и хотят, только платить им нечем...

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    Рейтинг: +14

    Владиславчик 1 час назад

    А тренера зачем? Дайте поработать тому, который есть, вполне неплохо справился мужик

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    Рейтинг: +694

    99-й 2 часа назад

    И без них все хорошо, без кайо особенно.

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