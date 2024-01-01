Кайо, Рамирес и Кордоба планируют вернуться в «Краснодар»

"Кайо, Рамирес и Кордоба планируют вернуться..."
хотеть то они, может, и хотят, только платить им нечем...
Летом в «Краснодар» могут вернуться несколько легионеров.
Клуб работает над возвращением Кайо, Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы.
Также планируется назначение нового главного тренера. Решение на этот счет совет директоров должен принять в ближайшие дни.
- «Краснодар» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- В марте клуб приостановил контракты со всеми легионерами из дальнего зарубежья.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?