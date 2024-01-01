Кайо, Рамирес и Кордоба планируют вернуться в «Краснодар»

Летом в «Краснодар» могут вернуться несколько легионеров.

Клуб работает над возвращением Кайо, Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы.

Также планируется назначение нового главного тренера. Решение на этот счет совет директоров должен принять в ближайшие дни.

«Краснодар» финишировал на 4-м месте в РПЛ.

В марте клуб приостановил контракты со всеми легионерами из дальнего зарубежья.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?