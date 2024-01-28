«Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом

«Зениту» предложили подписать бывшего футболиста «Краснодара».

Речь идет о Кристиане Рамиресе, которого прошлым летом продали «Ференцварошу» за 2 миллиона евро.

Агенты предложили петербургскому клубу этот вариант, зная о его попытках найти левого защитника с паспортом РФ.

Рамирес – это запасной вариант для «Зенита». Сейчас они сосредоточены на поиске нужного игрока внутри РПЛ.

29-летний эквадорец готов вернуться в Россию. Он рассчитывает зарабатывать 1 миллион евро в год.