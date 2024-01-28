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    • «Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом

    «Зенит» нашел в Венгрии левого защитника с российским паспортом

    «Зениту» предложили подписать бывшего футболиста «Краснодара».

    Речь идет о Кристиане Рамиресе, которого прошлым летом продали «Ференцварошу» за 2 миллиона евро.

    Агенты предложили петербургскому клубу этот вариант, зная о его попытках найти левого защитника с паспортом РФ.

    Рамирес – это запасной вариант для «Зенита». Сейчас они сосредоточены на поиске нужного игрока внутри РПЛ.

    29-летний эквадорец готов вернуться в Россию. Он рассчитывает зарабатывать 1 миллион евро в год.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (2)
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    baggio80
    1706450793
    Зенит как лохов все дурят весь не ликвид туда впихивают за бешеные деньги а они и рады все говнище скупать )))
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    Suvorov71
    1706451422
    Не стоит вникать дела помойные, они могут все. и паспорт любому сделать российский. и медальки подкупить, найдут кого им надо с левого и правого защитника, в Ю.Америке все есть
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