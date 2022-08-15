Рамирес: «Я русский! Водку не пью, но мне нравится борщ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что считает себя русским.
– У тебя российское гражданство. У твоего ребенка тоже?
– Да, у всей семьи российское гражданство.
– Почему так?
– Потому что я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже.
– Насколько ты русский? Ты пьешь водку?
– Нет, не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня. Я люблю все это!
- 28-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Рамиреса 4 матча, гол.
- У Рамиреса есть российский паспорт. Он играет в РПЛ с 2017 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»