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    Рамирес: «Я русский! Водку не пью, но мне нравится борщ»

    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что считает себя русским.

    – У тебя российское гражданство. У твоего ребенка тоже?

    – Да, у всей семьи российское гражданство.

    – Почему так?

    – Потому что я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже.

    – Насколько ты русский? Ты пьешь водку?

    – Нет, не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня. Я люблю все это!

    • 28-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Рамиреса 4 матча, гол.
    • У Рамиреса есть российский паспорт. Он играет в РПЛ с 2017 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4293

      Enter2006 14 минут назад

      Молодец Рамирес, балалайка водка и медведь - это идиотизм для иностранцев. Пусть увидят реку Волгу! Пусть посмотрят на бескрайние леса. Пусть озеро Байкал увидят. Да ещё и тысячи мест. Россия - это не водка. Россия обширная огромная красивая страна!!

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      Рейтинг: +92

      Miru mir 53 минуты назад

      Водку не пьешь ? Значит не русский.)))
      Борщом не отделаешься....
      Хотя когда турки сбили российийский СУ , пукин тоже о турках говорил ---Только помидорами не отделаются.

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      Рейтинг: +280

      kostilio > Miru mir 14 минут назад

      при чем здесь путин ? турки??

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      Рейтинг: +92

      Miru mir > kostilio 3 минуты назад

      Да просто фраза пукина про сбитый российский СУ 24.
      28 ноября 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал «Указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции». Согласно данному указу на территории России временно был введён запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию страны отдельных видов турецких товаров (их перечень должно определять правительство РФ). Был введён запрет для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение ими отдельных видов работ и оказание услуг на территории России. Был введён запрет для работодате

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