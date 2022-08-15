Рамирес: «Я русский! Водку не пью, но мне нравится борщ»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что считает себя русским.

– У тебя российское гражданство. У твоего ребенка тоже?

– Да, у всей семьи российское гражданство.

– Почему так?

– Потому что я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже.

– Насколько ты русский? Ты пьешь водку?

– Нет, не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня. Я люблю все это!