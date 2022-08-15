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Рамирес: «Я русский! Водку не пью, но мне нравится борщ»

15 августа 2022, 20:16
5

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес заявил, что считает себя русским.

– У тебя российское гражданство. У твоего ребенка тоже?

– Да, у всей семьи российское гражданство.

– Почему так?

– Потому что я русский! Я получил гражданство и моя семья тоже.

– Насколько ты русский? Ты пьешь водку?

– Нет, не пью, мне не нравится. Но мне нравится борщ. Нравятся русские традиции, русская кухня. Я люблю все это!

  • 28-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Рамиреса 4 матча, гол.
  • У Рамиреса есть российский паспорт. Он играет в РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рамирес Кристиан
Комментарии (5)
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Enter2006
1660586808
Молодец Рамирес, балалайка водка и медведь - это идиотизм для иностранцев. Пусть увидят реку Волгу! Пусть посмотрят на бескрайние леса. Пусть озеро Байкал увидят. Да ещё и тысячи мест. Россия - это не водка. Россия обширная огромная красивая страна!!
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sobaka120982
1660589428
Красавчик))
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VVM1964
1660598034
- " только русские в родне ... " )))
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