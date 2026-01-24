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РПЛ 2026/2027
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Локомотив
Кристиан Рамирес
Статистика
€ 1,50 млн
Кристиан Рамирес - статистика
Локомотив
12 августа 1994 (32), Санто Доминго
#2 | Защитник
171 см
Эквадор | Россия
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Локомотив
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Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Локомотив
1 : 1
24.01.2026
Ростов
1' - 90'
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