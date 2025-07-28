Новобранец «Локомотива» заявил о желании победить в РПЛ в этом сезоне

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес рассказал о своих целях в московской команде.
«Я очень рад вернуться в Россию, что поступило предложение играть за «Локомотив».
Я знаю много игроков, которые выступают здесь. До того, как приехал, я ничего никому не говорил. Просто видел, что они здесь.
Я думаю, готов на сто процентов. Когда надо, всегда буду готов. Я тренировался не только индивидуально, конечно, в команде, где я был.
Я приехал в «Локомотив», потому что мне нравится команда, Москва, все. Я знаю историю «Локомотива». И поэтому решил сюда приехать. В этом сезоне хочу, чтобы мы вместе выиграть чемпионат – это моя первая цель», – сказал Рамирес.
- 30-летний эквадорец перешел в «Локомотив» из «Ференцвароша» на правах свободного агента.
- В 2017–2023 годах он выступал за «Краснодар».
- Рамирес подписал с «Локомотивом» контракт на 2 года.
- Красно-зеленые лидируют в нынешнем сезоне РПЛ с 6 очками после двух туров.
Источник: страница ФК «Локомотив» в соцсети VK