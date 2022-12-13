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Команды
СКА-Хабаровск
Константин Плиев
Новости
€ 300 тыс
Константин Плиев - новости
СКА-Хабаровск
26 октября 1996 (29)
#3 | Защитник
180 см | 69 кг
Россия
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Новости
Трансферы
«Алания» купила защитника «Уфы» за 75 тысяч
2022.12.13 19:33
1
Фото
«Уфа» объявила о переходе Заурбека Плиева. В команде играет его брат Константин
2022.09.21 13:48
Футболисты «Уфы» подарили Лисаковичу селфи-палку
2022.08.02 07:28
7
Варела, Захарян, Тюкавин – в старте «Динамо» на игру с «Уфой»; Морозов, Плиев, Урунов выйдут у гостей
2021.04.03 18:59
Фото
«Ростов» и «Уфа» обменяли Плиева на Фольмера
2021.02.25 23:38
3
Бабурин, Поярков, Глебов – в основе «Ростова» на игру с «Уфой»; Плиев, Мрзляк, Кротов сыграют у гостей
2020.12.06 13:05
2
Фото
Пять игроков из «Уфы» и три из «Ростова» – в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.11.30 21:31
4
Беленов, Плиев и Андрич – в старте «Уфы» на матч с «Химками». Идову, Глушаков и Дядюн выйдут у гостей
2020.11.23 16:22
1
Плиев, Данченко, Андрич попали в старт «Уфы» на матч с «Уралом»; Помазун, Золотов, Погребняк сыграют у гостей
2020.11.01 11:10
Фото
«Уфа» арендовала у «Ростова» защитника Плиева
2020.09.25 21:13
Защитник «Ростова» Плиев близок к уходу в аренду
2020.09.11 18:19
Фото
«Рубин» объявил об уходе пяти игроков
2020.07.23 10:46
2
Переболевший коронавирусом Плиев возобновил тренировки с «Рубином»
2020.06.04 20:00
Плиев вылечился от коронавируса
2020.05.29 22:19
2
Орлов – о коронавирусе у Плиева: «Он заразился на свадьбе, то есть нарушил режим самоизоляции, сам виноват»
2020.05.26 00:21
1
Плиев: «Изначально не верил в существование коронавируса, но сейчас в больницах Осетии нет мест»
2020.05.19 11:25
2
«СЭ»: заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ
2020.05.18 16:36
12
⚡ У защитника «Рубина» Плиева – коронавирус
2020.05.18 14:06
16
Фото
Игрок «Рубина» Плиев порекомендовал на карантине посмотреть пять фильмов и сериалов. «Спартак» – в списке
2020.04.15 22:55
2
Гранат, Йевтич, Бакаев, Марков, Плиев не сыграют со «Славией» из-за микротравм
2020.02.16 15:42
Плиев, Ташаев, Зуев – в основе «Рубина» на матч с «Динамо»; Плиев, Филипп, Н’Жи сыграют у москвичей
2019.11.09 12:44
5
Левашов, Комбаров, Банда – в старте «Арсенала» на матч с «Динамо»; Плиев, Шиманьски, Шейдаев сыграют у гостей
2019.07.12 19:05
1
Фото
«Динамо», объявив о трансфере Заурбека Плиева, опубликовало фото его брата
2019.06.09 19:25
9
«Балтика» досрочно вернула защитника Плиева в «Ростов» из аренды
2018.12.25 19:31
5
Фото
Плиев стал игроком «Ростова»
2018.02.21 09:46
8
Карпин согласился взять в «Ростов» защитника «Волгаря»
2018.02.20 20:07
4
Карпин: «На сегодня у «Ростова» вполне боеспособный состав»
2018.01.29 09:10
5
«Ростов» пригласил на просмотр Константина Плиева
2018.01.10 17:17
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